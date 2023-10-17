تعمل التلسكوبات التي تعمل بالروبوت على المسح العابر الساطع (BTS) على اكتشاف وتأكيد وتصنيف المستعر الأعظم الجديد

حققت مجموعة من العلماء وعلماء الفلك تقدمًا كبيرًا في دراسة المستعرات الأعظم من خلال الاستخدام الناجح للذكاء الاصطناعي (AI) وتقنيات التعلم الآلي. استخدم علماء الفلك مشروع روبوت Bright Transient Survey (BTS) كجزء من مبادرة أوسع لمراقبة وتصنيف المستعرات الأعظم التي تتجاوز مستوى معين من السطوع.

تمكن BTSbot، الذي طوره الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة نورث وسترن، من تحديد وتصنيف المستعر الأعظم في الوقت الفعلي، مما يلغي الحاجة إلى التدخل البشري لتأكيد الحدث. ومن خلال إزالة "الوسيط البشري"، يوفر الروبوت للباحثين مزيدًا من الوقت لتحليل الحدث السماوي.

أعرب الأستاذ المساعد آدم ميلر من جامعة نورث وسترن عن أهمية هذا التطور، مشيرًا إلى أن المزيد من التحسين للنماذج يمكن أن يمكّن الروبوت من عزل أنواع فرعية محددة من الانفجارات النجمية. وهذا من شأنه أن يعزز بشكل كبير دراسة الانفجارات الكونية ويساهم في تطوير فرضيات جديدة لتفسير أصولها.

وفي حين أعرب بعض الأفراد عن مخاوفهم بشأن استبدال البشر بالذكاء الاصطناعي، أكد ميلر على أن الهدف النهائي هو زيادة الكفاءة. ويمتلك مشروع BTS، الذي بدأ في عام 2018، الآن قاعدة بيانات واسعة تضم عشرات الآلاف من المستعرات الأعظم. تسمح هذه البيانات للفريق بتدريب وتحسين قدرة الروبوت على أتمتة عملية الاكتشاف والتصنيف.

يمثل التطبيق الناجح للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في هذا المجال تقدمًا كبيرًا في البحث الفلكي. ومع عمل التلسكوبات التي تديرها الروبوتات BTS بشكل تعاوني، أصبح اكتشاف وتصنيف المستعرات الأعظم الجديدة الآن أكثر كفاءة من أي وقت مضى.

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- المقال الأصلي: [المصدر]

– تعريف المستعر الأعظم: المستعر الأعظم هو انفجار قوي يحدث في نهاية دورة حياة النجم، وينتج عنه إطلاق كمية هائلة من الطاقة وتكوين عناصر جديدة.

– تعريف الذكاء الاصطناعي: يشير الذكاء الاصطناعي إلى تطوير أنظمة حاسوبية قادرة على أداء المهام التي تتطلب عادة الذكاء البشري، مثل الإدراك البصري، والتعرف على الكلام، واتخاذ القرار.

– تعريف التعلم الآلي: التعلم الآلي هو مجموعة فرعية من الذكاء الاصطناعي الذي يتضمن استخدام الخوارزميات لتمكين أجهزة الكمبيوتر من التعلم من البيانات وتفسيرها دون الحاجة إلى برمجة واضحة.

– جامعة نورث وسترن: [المصدر]