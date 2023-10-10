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انفجار سوبر نوفا عمره 20,000 ألف عام يستمر في التوسع في الفضاء

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 10، 2023
انفجار سوبر نوفا عمره 20,000 ألف عام يستمر في التوسع في الفضاء

الموت الانفجاري لنجم ضخم، المعروف باسم المستعر الأعظم، هو حدث قوي ينافس قوة الانفجار الكبير. على الرغم من أن المستعر الأعظم قد يكون قد حدث منذ آلاف السنين، إلا أن بقاياه تستمر في التسابق إلى الفضاء بسرعات لا تصدق. التقط تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا التوسع المستمر لواحدة من بقايا المستعر الأعظم، وهي حلقة الدجاجة.

وقد اتسع قطر حلقة الدجاجة، الواقعة في سماء الصيف، ليصل إلى 120 سنة ضوئية. الطاقة اللازمة لتضخيم مثل هذا الهيكل الضخم تفوق الخيال. إذا كانت حلقة الدجاجة مرئية بالعين المجردة، فإنها ستمتد بعرض ستة أقمار كاملة أو ثلاثة أصابع على طول الذراع.

باستخدام تلسكوب هابل الفضائي، درس علماء الفلك جزءًا صغيرًا من حلقة الدجاجة لإلقاء نظرة فاحصة على توسعها. وفي هذه المنطقة، اكتشفوا خيوطًا معقدة تشبه التجاعيد في ملاءة سرير ممتدة عبر سنتين ضوئيتين. توجد هذه الخيوط عند الحافة الخارجية للفقاعة المتوسعة وتتحرك في الفضاء بين النجوم بسرعات تتجاوز نصف مليون ميل في الساعة.

    لم تتباطأ موجة الصدمة الناتجة عن انفجار المستعر الأعظم على مدار العشرين عامًا الماضية من ملاحظات هابل. حافظت الخيوط على شكلها وتستمر في التحرك بسرعة إلى الفضاء. ولوضع السرعة في منظورها الصحيح، سيستغرق السفر من الأرض إلى القمر بهذه السرعة أقل من نصف ساعة.

يُظهر هذا الفيلم المتتابع لـ Cygnus Loop كيف توسعت جبهة الصدمة لبقايا المستعر الأعظم مع مرور الوقت. وتقدم صور هابل الملتقطة بين عامي 2001 و2020 دليلا واضحا على نمو البقايا وتسمح لعلماء الفلك بقياس سرعتها بدقة.

توفر دراسة بقايا المستعر الأعظم المتوسع رؤى قيمة حول ديناميكيات وتطور هذه الأحداث الكارثية في الكون. إنه يعرض القوة الهائلة التي تم إطلاقها أثناء انفجار سوبر نوفا ويسلط الضوء على العواقب طويلة الأمد التي تشكل الكون.

مصادر:
- ناسا
- الذي - التي
– تلسكوب هابل الفضائي (STScI)

By فيكي ستافروبولو

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