آخر قمر عملاق لعام 2023: قمر الحصاد

يقترب صيف البدر الكبير والمشع من نهايته مع ظهور القمر العملاق الأخير يوم الخميس 28 سبتمبر. وسيكون آخر قمر عملاق لهذا العام، والمعروف باسم قمر الحصاد، مرئيًا بعد غروب الشمس.

سمي قمر الحصاد بهذا الاسم نسبة لتزامنه مع الاعتدال الخريفي الذي حدث في 23 سبتمبر. وغالباً ما يشار إليه باسم قمر الذرة، وهو يرمز إلى انتهاء موسم الحصاد الصيفي. وهذا يحمل أهمية خاصة للمزارعين ومراقبي السماء المتحمسين.

نشأ مصطلح "قمر الحصاد" من الممارسات التي كانت سائدة في أوقات سابقة عندما لم تكن الجرارات تحتوي على مصابيح أمامية. لعب ضوء القمر دورًا حاسمًا في تمكين جمع المحاصيل من الحقول في الوقت المناسب.

تحدث ظاهرة القمر العملاق عندما يصل القمر إلى أقرب نقطة من الأرض في مداره الإهليلجي، مما يعطي الوهم بزيادة الحجم والإضاءة المحسنة. وفقًا لتقويم المزارعين، سيصل قمر الحصاد العملاق إلى ذروة تألقه في حوالي الساعة 6 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الجمعة 29 سبتمبر، بعد أن ارتفع بالفعل في الليلة السابقة. وستستمر هذه الظاهرة السماوية في تزيين سماء المساء يوم الجمعة.

قدمت القمرات العملاقة لعام 2023 عروضًا آسرة لجمال القمر وعظمته. على الرغم من أن هذا قد يكون آخر قمر عملاق لهذا العام، إلا أنه سيكون هناك المزيد من الفرص لمشاهدة هذه المشاهد السماوية في المستقبل. لذا أبقوا أعينكم على السماء وتعجبوا من عجائب عالمنا.

مصادر:

- تقويم المزارعين

- أخبار العلوم