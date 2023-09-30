الثقب الأسود في مجرة ​​M87 يؤكد الدوران باستخدام طائرة متذبذبة

أكد العلماء أن الثقب الأسود الموجود في مركز المجرة M87 يدور، وذلك بناءً على تيار متذبذب تمت ملاحظته خلال دراسة استمرت عقدين. قام البحث، الذي قاده العالم الصيني الدكتور يوتشو تسوي، ونشر في مجلة Nature، بتحليل بيانات التلسكوب من عام 2000 إلى عام 2022 واكتشف دورة متكررة مدتها 11 عامًا في الحركة المسبقة للقاعدة النفاثة. تتوافق هذه الملاحظة مع تنبؤات النظرية النسبية العامة لأينشتاين، مما يوفر دليلاً على دوران الثقب الأسود.

وتقع M87 على بعد 55 مليون سنة ضوئية من الأرض، وتحتوي على ثقب أسود هائل يبلغ حجمه 6.5 مليار مرة كتلة الشمس. واستخدمت الدراسة شبكة عالمية من التلسكوبات الراديوية لدراسة ديناميكيات النفاثات وارتباطها بالثقب الأسود المركزي. أظهرت الطائرة تذبذبًا بسعة حوالي 10 درجات، مما يؤكد دوران الثقب الأسود.

إن آلية نقل الطاقة بين الثقوب السوداء الهائلة وأقراصها المتراكمة والنفاثات النسبية قد حيرت العلماء لفترة طويلة. توفر هذه الدراسة نظرة ثاقبة لهذه الظاهرة من خلال إظهار أنه يمكن استخلاص الطاقة من ثقب أسود دوار، مما يسمح بإخراج المواد المحيطة بالثقب الأسود بطاقة كبيرة. وقد تم الآن ملاحظة دوران الثقوب السوداء فائقة الكتلة بشكل مباشر، وهو عامل حاسم في هذه العملية.

وركز فريق البحث على M87 بسبب قربه، مما أتاح إجراء عمليات رصد تفصيلية لمناطق تكوين النفاثات القريبة من الثقب الأسود. ومن خلال تحليل البيانات التي تم الحصول عليها على مدى السنوات الـ 23 الماضية، اكتشف الفريق التدفق النفاث الدوري في قاعدته، مما سلط الضوء على حالة الثقب الأسود المركزي.

وكشفت الدراسة أيضًا أن محور دوران قرص التراكم ينحرف عن محور دوران الثقب الأسود، مما يؤدي إلى النفاثات المسبقة. يقدم هذا الاكتشاف دليلًا لا لبس فيه على أن الثقب الأسود الهائل في M87 يدور بالفعل. ويعزز هذا الاكتشاف فهمنا لطبيعة الثقوب السوداء الهائلة ويساهم في الأبحاث المستقبلية في هذا المجال.

استخدمت هذه الدراسة بيانات من أكثر من 170 حقبة من عمليات الرصد التي تم الحصول عليها بواسطة التلسكوبات الراديوية المختلفة في جميع أنحاء العالم، مما سلط الضوء على الجهود التعاونية للمجتمع العلمي في تطوير معرفتنا بديناميكيات الثقب الأسود والنسبية.

المصادر: الطبيعة

التعاريف:

الثقب الأسود: مكان في الفضاء حيث يكون مجال الجاذبية قويًا لدرجة أنه حتى الضوء لا يستطيع الإفلات منه. هناك ثلاث فئات من الثقوب السوداء: الثقوب السوداء المصغرة، والثقوب النجمية، والثقوب السوداء الهائلة.

البلازما: غاز مؤين يتكون من أيونات موجبة وإلكترونات حرة.