توصلت الدراسة إلى أن الثقوب السوداء الهائلة تتغذى بشكل أسرع من المتوقع

ملخص:

اكتشف فريق من العلماء أن الثقوب السوداء الهائلة قد يكون لها "خدمة توصيل" غير معروفة سابقًا، تزودها بالغاز والغبار لاستهلاكها بمعدل أسرع بكثير مما كان يعتقد سابقًا. يمكن أن توفر هذه النتائج نظرة ثاقبة حول كيفية استهلاك هؤلاء العمالقة الكونيين للمواد المحيطة بهم والتأثير على تطور المجرات. وكشف البحث، المبني على عمليات محاكاة ثلاثية الأبعاد عالية الدقة، أن الثقوب السوداء يمكن أن تستهلك الغاز والغبار في غضون أشهر، وليس على مدى مئات أو آلاف السنين. قد تفسر عملية التغذية السريعة هذه التقلبات السريعة التي لوحظت في بعض النجوم الزائفة، وهي المراكز الساطعة للمجرات النشطة. وأظهرت عمليات المحاكاة أيضًا أن الجزء الداخلي من قرص التراكم، الذي يأتي منه معظم ضوء الكوازار، يتم تدميره ثم يتجدد، مما يشير إلى بيئة تغذية أكثر فوضوية. بالإضافة إلى ذلك، فإن محاذاة أقراص التراكم مع دوران الثقب الأسود، الذي افترضه العلماء سابقًا، قد لا يكون دقيقًا، مما يؤدي إلى إعادة تصور فهم عملية تغذية الثقوب السوداء فائقة الكتلة.

توجد الثقوب السوداء الهائلة، التي تبلغ كتلتها ملايين أو مليارات المرات من كتلة الشمس، في مراكز معظم المجرات. عندما تكون محاطة بأقراص تراكمية مصنوعة من الغاز والغبار، فإنها تغذي الكوازارات، وهي المراكز المضيئة للغاية للمجرات النشطة. لقد كانت ديناميكيات تغذية الثقب الأسود سؤالًا مركزيًا في فيزياء القرص التراكمي، حيث أن فهم كيفية وصول الغاز إلى الثقب الأسود من شأنه أن يوفر نظرة ثاقبة لطول عمر القرص وسطوعه. كشفت عمليات المحاكاة عالية الدقة باستخدام الكمبيوتر العملاق Summit أن التواء وتمزيق القرص التراكمي الناتج عن دوران الثقب الأسود يؤدي إلى انقسام القرص إلى "أقراص فرعية" داخلية وخارجية. يبدأ الثقب الأسود وجبته عن طريق التهام الغاز والغبار الموجود في القرص الداخلي، بينما تملأ المادة الموجودة في القرص الخارجي الفجوات التي خلفها. يمكن أن تحدث عملية الأكل وإعادة التعبئة وتناول الطعام مرة أخرى على مدار أشهر، مما يؤدي إلى معدل تغذية أسرع بكثير مما كان مقدرًا سابقًا.

تتحدى عمليات المحاكاة التي أجراها الفريق أيضًا الافتراض القائل بأن الأقراص التراكمية تتماشى مع دوران الثقب الأسود. والغاز الذي يغذي هذه الثقوب السوداء لا يعرف بالضرورة دوران الثقب الأسود، مما يؤدي إلى بيئة أكثر اضطرابا وفوضى. يلعب تأثير Lense-Thirring دورًا مهمًا في هذه العملية، مما يتسبب في تمايل الأقراص التراكمية وتدور المنطقة الداخلية بشكل أسرع. يؤدي تشوه نظام القرص إلى تصادمات بين الغازات من مناطق مختلفة، مما يدفع المواد إلى الاقتراب من الثقب الأسود ويؤدي في النهاية إلى انقسام القرص. ثم تتطور الأقراص الداخلية والخارجية بشكل منفصل، وتتطور تذبذبات مختلفة، تشبه حلقات الجيروسكوب بدلاً من لوحة الدوران.

هذه الأفكار الجديدة حول معدلات تغذية الثقب الأسود وديناميكيات الأقراص التراكمية يمكن أن يكون لها آثار على فهم تطور المجرات وسلوك النجوم الزائفة. إنها تتحدى النماذج النظرية السابقة وتسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من البحث والملاحظات لفهم العمليات المعقدة التي تحدث حول الثقوب السوداء الهائلة في الكون بشكل كامل.

مصادر:

- مجلة ساينتفيك أمريكان - "الثقوب السوداء الهائلة هي متنمرون كبيرون"

- جامعة نورث وسترن - "الثقوب السوداء الهائلة تمثل عائقًا كبيرًا في أوقات تناول الطعام"