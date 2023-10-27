لمحة عن العالم الملتوي للثقوب السوداء الهائلة

توصل علماء الفلك مؤخرًا إلى اكتشاف استثنائي يتحدى فهمنا الحالي للكون. باستخدام شبكة من التلسكوبات الراديوية، بما في ذلك تلسكوب RadioAstron الفضائي، تمكن العلماء من التقاط الصورة الأكثر تفصيلاً حتى الآن لطائرة فيزيائية فلكية تخرج من ثقب أسود هائل. يقع الثقب الأسود المعني في قلب متوهج بعيد يسمى 3C 279.

تكشف الصورة عن نمط معقد وملتوي بالقرب من مصدر التدفق. قد يؤدي هذا الاكتشاف إلى تعطيل النظريات المقبولة على نطاق واسع والتي تم استخدامها لمدة أربعة عقود لشرح إنشاء وتطور هذه النفاثات الغامضة.

على عكس الثقوب السوداء العادية، توجد الثقوب السوداء فائقة الكتلة في مراكز المجرات وتتغذى بنشاط على المادة المحيطة. تشكل المادة صفائح مسطحة تعرف باسم الأقراص التراكمية. يُشار إلى هذه الثقوب السوداء الهائلة باسم النوى المجرية النشطة (AGN)، وتنبعث منها ضوءًا قويًا، يفوق سطوع كل نجم في المجرات المضيفة لها. ما يقرب من 10% من النوى المجرية النشطة تطرد نفاثات فيزيائية فلكية أثناء عملية تغذيتها، وعندما يتم توجيه هذه النفاثات نحو الأرض، فإنها تُعرف باسم البلازارات.

كشفت ملاحظات البلازار 3C 279 عن تفاصيل لم يسبق لها مثيل عن نفث البلازما والثقب الأسود الهائل الذي يغذيها. اكتشف الباحثون أن الدفق يتكون من خيطين ملتويين على الأقل من البلازما، يمتدان لمسافة مذهلة تصل إلى 570 سنة ضوئية.

علاوة على ذلك، كشفت الملاحظات أن نفاثات البلازما ليست مستقيمة وموحدة، بل تظهر عليها الالتواءات والمنعطفات. تتأثر هذه الانحرافات بالثقب الأسود المركزي، وتشير إلى أن فهمنا الحالي لتطور النفاثات قد يحتاج إلى مراجعة.

أحد الجوانب المثيرة للاهتمام في هذه النتائج هو وجود مجال مغناطيسي حلزوني يبدو أنه يحصر التدفق. ومن الممكن أن يقوم هذا المجال المغناطيسي بتوجيه البلازما التي تتحرك بسرعة مذهلة تبلغ 0.997 مرة سرعة الضوء.

يسلط هذا البحث الرائد الضوء على الحاجة إلى نماذج أكثر دقة لفهم العمليات المعقدة التي تحدث حول الثقوب السوداء الهائلة. كما يؤكد على أهمية تطوير التلسكوبات الراديوية وتقنيات التصوير المتقدمة لاستكشاف أسرار كوننا بتفاصيل غير مسبوقة.

أسئلة وأجوبة

ما هو البلازار؟

البلازار هو نوع من نواة المجرة النشطة (AGN) التي تنبعث منها ضوء قوي بسبب وجود ثقب أسود هائل يتغذى بنشاط على المادة المحيطة. عندما يتم توجيه التدفقات الفيزيائية الفلكية من البلازارات مباشرة نحو الأرض، يشار إليها باسم البلازارات.

كيف تختلف الثقوب السوداء الهائلة عن الثقوب السوداء العادية؟

الثقوب السوداء الهائلة أكبر حجمًا بكثير وتقع في مراكز المجرات. تتغذى بنشاط على المادة المحيطة بها، وتشكل أقراصًا متراكمة، وتنبعث منها ضوءًا مكثفًا. من ناحية أخرى، لا تُظهر الثقوب السوداء العادية سلوك التغذية هذا.

ماذا كشفت الملاحظات الجديدة عن طائرة البلازما؟

كشفت ملاحظات البلازار 3C 279 عن تفاصيل غير مسبوقة لطائرة البلازما. واكتشف العلماء أن الدفق يتكون من خيطين ملتويين على الأقل من البلازما، يمتدان على مسافة 570 سنة ضوئية من مصدرهما. وأظهرت الملاحظات أيضًا أن التدفق ليس مستقيمًا وموحدًا، ولكنه يُظهر تقلبات ومنعطفات متأثرة بالثقب الأسود المركزي.

كيف يمكن لهذه النتائج أن تتحدى النظريات الموجودة؟

تتحدى الصورة الجديدة لنفاثات البلازما النظريات المقبولة حاليًا والتي تشرح كيفية إنشاء هذه النفاثات وتطورها مع مرور الوقت. تشير التقلبات والمنعطفات التي تمت ملاحظتها إلى أن فهمنا لتطور الطائرات النفاثة قد يحتاج إلى مراجعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن اكتشاف المجال المغناطيسي الحلزوني الذي يحصر التدفق يثير تساؤلات حول دور المجالات المغناطيسية في التكوين الأولي للنفاثات ذات السرعة القريبة من الضوء.