علماء الفلك يحصلون على رؤية غير مسبوقة لنفث البلازما الملتوية من الثقب الأسود الهائل

قدم اكتشاف حديث لعلماء الفلك رؤية غير مسبوقة لثقب أسود هائل وبعيد ونفاثته البلازما القوية، التي تشبه حبلًا ملتويًا، تنطلق في الفضاء بسرعة تقارب سرعة الضوء. أصبحت عملية الرصد ممكنة بفضل شبكة من التلسكوبات الراديوية، بما في ذلك التلسكوب الفضائي RadioAstron، الذي عمل معًا كهوائي بحجم الأرض لالتقاط الصورة المذهلة.

ركز علماء الفلك اهتمامهم على نجم يسمى 3C 279، وهو المركز اللامع لمجرة تستضيف ثقبًا أسودًا فائق الكتلة يتغذى عليها. من خلال مراقبة الجزء الداخلي من البلازار بأعلى دقة حتى الآن، تمكن الفريق من فحص الهياكل المعقدة داخل طائرة البلازما بتفاصيل رائعة.

وبدلاً من الشكل الموحد والمستقيم، اكتشف العلماء أن الدفق يتكون من خيطين ملتويين من البلازما، يمتدان على مسافة مذهلة تبلغ 570 سنة ضوئية من مصدرهما. ويُعتقد أن هذه التقلبات والانعطافات في التدفق تتأثر بجاذبية الثقب الأسود المركزي.

تتحدى الملاحظات النظريات السابقة وتشير إلى وجود مجال مغناطيسي حلزوني يساعد في حصر وتشكيل التدفق. ويعتقد أن هذا المجال المغناطيسي يدور في اتجاه عقارب الساعة حول التدفق، ويوجه البلازما أثناء انتقالها بسرعة قريبة من سرعة الضوء.

يفتح هذا الاكتشاف آفاقًا جديدة للبحث في العمليات المعقدة المحيطة بالثقوب السوداء الهائلة ونفاثاتها. ومن خلال دراسة هذه الخيوط، يأمل علماء الفلك في الحصول على مزيد من الأفكار حول الآليات التي تنتج وتشكل هذه الظواهر الكونية القوية.

الأسئلة الأكثر تكرارا

ما هو البلازار؟

البلازار هو قلب مشرق لمجرة تحتوي على ثقب أسود هائل يغذي. ينبعث منه ضوء قوي ومعروف بنفث البلازما النشط.

ما هي طائرة البلازما؟

طائرة البلازما عبارة عن تيار مركّز من الغاز الساخن المتأين الذي يتم طرده من ثقب أسود هائل. يمكن لهذه النفاثات أن تمتد لمسافات شاسعة وتسافر بسرعات قريبة من سرعة الضوء.

كيف لاحظ علماء الفلك طائرة البلازما؟

استخدم علماء الفلك شبكة من التلسكوبات الراديوية، بما في ذلك التلسكوب الفضائي RadioAstron، لالتقاط صور عالية الدقة للجزء الداخلي من البلازار. عملت التلسكوبات المدمجة كهوائي بحجم الأرض، مما سمح برؤية غير مسبوقة لنفاثة البلازما.

ماذا كشفت الملاحظات؟

وأظهرت الملاحظات أن طائرة البلازما ليست موحدة ومستقيمة ولكنها تتكون من خيوط ملتوية. توفر هذه الخيوط نظرة ثاقبة حول كيفية تشكيل الثقب الأسود للبلازما الموجودة في الطائرة وتأثيرها عليها.

ما هي الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف؟

يشير هذا الاكتشاف إلى وجود مجال مغناطيسي حلزوني يلعب دورًا في حصر وتوجيه البلازما في الطائرة. وهذا يفتح مجالات جديدة للبحث في العمليات المعقدة التي تحدث بالقرب من الثقوب السوداء الهائلة ونفاثاتها.