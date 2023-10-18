تقنية Superlensing تعزز المجاهر إلى ما هو أبعد من الحدود التقليدية

اكتشف الفيزيائيون في جامعة سيدني تقنية جديدة تسمح بالعدسة الفائقة دون الحاجة إلى عدسة فائقة. الطرق البصرية التقليدية لها حدود على مدى قرب فحص الأشياء بسبب حد الحيود، الذي تحدده الطبيعة الموجية للضوء. ينص حد الحيود على أن الصورة المركزة لا يمكن أن تكون أصغر من نصف الطول الموجي للضوء المستخدم للمراقبة.

وقد تم إعاقة المحاولات السابقة لاختراق هذا الحد باستخدام العدسات الفائقة بسبب فقدان البصر الشديد، مما تسبب في أن تصبح العدسات معتمة. ومع ذلك، فقد وجد الفيزيائيون في جامعة سيدني الآن طريقة لتحقيق التعديس الفائق بأقل قدر من الخسائر من خلال إزالة العدسة الفائقة تمامًا.

وضع الباحثون مسبار الضوء بعيدًا عن الجسم وجمعوا معلومات عالية الدقة ومنخفضة الدقة. ومن خلال القياس بعيدًا، لم يتداخل المسبار مع البيانات عالية الدقة. هذا التقدم في مجال العدسات الفائقة له آثار كبيرة على مجالات مختلفة مثل تشخيص السرطان، والتصوير الطبي، وعلم الآثار، والطب الشرعي.

وباستخدام خطوة ما بعد المعالجة على الكمبيوتر، تم إجراء عملية العدسة الفائقة بعد القياس نفسه. تعمل هذه الطريقة على تضخيم موجات الضوء المتلاشية (أو المتلاشية) بشكل انتقائي، مما ينتج عنه صورة حقيقية للكائن. ويعتقد الباحثون أنه يمكن تطبيق هذه التقنية لتحديد محتوى الرطوبة في الأوراق، وتحسين تقنيات التصنيع الدقيق، وحتى الكشف عن الطبقات المخفية في الأعمال الفنية.

واستخدم الباحثون الضوء بتردد تيراهيرتز، الذي يقع في منطقة الطيف بين المرئي والميكروويف. يوفر نطاق التردد هذا معلومات مهمة حول العينات البيولوجية ويمكن استخدامه لتحليل بنية البروتين وديناميكيات الترطيب وتصوير السرطان.

تسمح هذه التقنية الرائدة بالتصوير عالي الدقة مع الحفاظ على مسافة آمنة من الجسم، مما يمنع تشويه الصورة. ويتوقع الباحثون أن تكون هذه التقنية ذات فائدة لأي شخص مشارك في الفحص المجهري الضوئي عالي الدقة.

بشكل عام، يفتح هذا الاكتشاف الأبواب أمام التقدم في الفحص المجهري ويمكن أن يكون له تأثير كبير على مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية.

المصدر: جامعة سيدني، Phys.org