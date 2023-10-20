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تكشف الماسات القديمة عن نظرة ثاقبة لدورة القارة العظمى

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 20، 2023
تكشف الماسات القديمة عن نظرة ثاقبة لدورة القارة العظمى

في دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة ويتواترسراند، ألقت التحليلات الجيوكيميائية وتاريخ الشوائب الموجودة في الماس الضوء على تكوين وهجرة القارة العملاقة القديمة غوندوانا. توفر النتائج رؤى قيمة حول العمليات المعقدة التي تشكل سطح الأرض.

وأوضحت كارين سميت، المؤلفة المشاركة في الدراسة، أن الماس تشكل في أعماق كبيرة تحت غوندوانا عندما غطت القارة العملاقة القطب الجنوبي، منذ ما بين 650 إلى 450 مليون سنة. أصبحت الصخور المضيفة للماس تطفو أثناء تكوين الماس، وتنقل مواد الوشاح المندس بالإضافة إلى الماس نفسه. ثم ساهمت هذه المادة في نمو القارة العملاقة من الأسفل.

عندما بدأت غندوانا في التفكك منذ حوالي 120 مليون سنة، تم إحضار الماس، الذي يحمل شوائب صغيرة من الصخور المضيفة، إلى سطح الأرض من خلال الانفجارات البركانية العنيفة. تتزامن هذه الانفجارات، التي حدثت في البرازيل وغرب أفريقيا الحالية، مع مواقع الأجزاء القارية من غوندوانا. يشير هذا إلى أن الماس هاجر مع أجزاء مختلفة من القارة العملاقة أثناء تفرقه، وأصبح "ملتصقًا" بقواعده الخاصة.

وتكشف الدراسة أن الماس انتقل على نطاق واسع عموديًا وأفقيًا داخل الأرض، متتبعًا تكوين وتطور القارة العملاقة. يشير هذا التاريخ المعقد أيضًا إلى نمط جديد محتمل لنمو القارة، حيث تراكمت مواد حديثة نسبيًا في جذور الأجزاء القارية القديمة، مما أدى إلى تكثيفها ولحامها معًا.

يلعب الماس دورًا فريدًا في فهم العمليات الجيولوجية للأرض نظرًا لقوته ومتانته. إنها واحدة من المعادن القليلة التي يمكنها البقاء على قيد الحياة وتسجيل الدورات القديمة للخلق والدمار المرتبطة بالقارات العملاقة.

تقدم نتائج الدراسة أيضًا نظرة ثاقبة لتكتونية الصفائح والعمليات الجيولوجية العميقة. يمكن أن تؤثر القارات العظمى، مثل غندوانا، على اندساس الصفائح المحيطية العميقة، وهو المحرك الرئيسي لتكتونية الصفائح. لقد كان فهم هذه العمليات أمرًا صعبًا، لكن تحليل الماس القديم يوفر نافذة مباشرة على الأعمال العميقة للأرض وعلاقتها بدورة القارة العظمى.

مصادر:
– جامعة ويتواترسراند

By غابرييل بوتا

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