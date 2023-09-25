يمكن أن يؤدي تكوين بانجيا ألتيما إلى الانقراض الجماعي خلال 250 مليون سنة

تشير دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Geoscience إلى أن تكوين قارة عملاقة مستقبلية، تعرف باسم Pangea Ultima، يمكن أن يؤدي إلى انقراض البشر والثدييات الأخرى خلال 250 مليون سنة. قد يكون سبب هذا الانقراض الجماعي في المقام الأول هو الإجهاد الحراري الشديد بسبب زيادة النشاط البركاني، وارتفاع مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والشمس الأقدم التي تنبعث منها المزيد من الإشعاع.

وباستخدام نموذج مناخي من مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة وكمبيوتر فائق السرعة من جامعة بريستول، تمكن العلماء من محاكاة المناخ المحتمل لبانجيا ألتيما. وتظهر النتائج أن درجات الحرارة العالمية يمكن أن ترتفع بمقدار 15 درجة مئوية (تصل إلى 30 درجة مئوية على الأرض) فوق مستويات ما قبل الصناعة. ومن شأن هذا المستوى من الحرارة أن يتجاوز مستويات تحمل العديد من أشكال الحياة، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في التنوع البيولوجي.

أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الثدييات، بما في ذلك البشر، في التكيف مع درجات الحرارة القصوى هذه هو الجدول الزمني القصير نسبيًا لوجودها على الأرض. لقد كانت الثدييات قصة نجاح عظيمة من الناحية التطورية، لكن قدرتها على التكيف مع الحرارة الشديدة قد تكون أبطأ من أن تتمكن من البقاء على قيد الحياة في عصر بانجيا ألتيما.

وبصرف النظر عن التأثيرات المباشرة للحرارة، سيكون هناك أيضًا انهيار للغطاء النباتي، مما يؤدي إلى مشاكل حادة في الإمدادات الغذائية. تتعرض معظم النباتات للإجهاد عند درجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية وتتحلل تمامًا إذا تعرضت لدرجة حرارة 60 درجة مئوية لفترات طويلة. وسيكون لهذا الانهيار تأثير متتالي على النظام البيئي بأكمله.

يذكرنا المؤلف الرئيسي للدراسة، ألكسندر فارنسورث من جامعة بريستول، بالطبيعة العابرة لوجودنا ويحذر من دفع المناخ إلى ما هو أبعد مما تطورنا لتحمله. ويذكر أن الأنواع السائدة على الأرض تخضع للقرارات التي يتخذها الكوكب ومناخه، مؤكدا أن ما يأتي بعد البشر يمكن أن يكون شيئا جديدا تماما.

وفي حين تعترف الدراسة بالمستوى العالي من عدم اليقين المرتبط بهذه التنبؤات طويلة المدى، إلا أنها توفر رؤى قيمة حول أحداث الانقراض الجماعي الماضية والعوامل التي تساهم في قابلية السكن على الكواكب الأخرى. سيحتاج علماء الفلك الذين يقومون بمسح المجرات البعيدة بحثًا عن كواكب صالحة للحياة إلى النظر ليس فقط في القرب من النجم ووجود الماء، ولكن أيضًا في النشاط التكتوني الذي يؤثر على مناخ الكوكب.

في الختام، يمكن أن يكون لتشكل بانجيا ألتيما عواقب كارثية على الحياة على الأرض خلال 250 مليون سنة. إنه بمثابة تذكير بالتوازن الدقيق لمناخ كوكبنا والحاجة إلى معالجة أزمة المناخ الحالية لضمان بقاء البشر والأنواع الأخرى على المدى الطويل.

مصادر:

– دراسة علوم الأرض الطبيعية، المؤلف الرئيسي ألكسندر فارنسورث، جامعة بريستول