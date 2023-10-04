اكتشاف الموصلية الفائقة: دروس من هايك كامرلينج أونز

تم اكتشاف الموصلية الفائقة، وهي قدرة التيارات الكهربائية على التدفق دون مقاومة، لأول مرة من قبل الفيزيائي الهولندي هيكي كامرلينج أونيس في عام 1911. وقد فتح هذا الاكتشاف الرائد عالمًا من الإمكانيات العلمية وأدى منذ ذلك الحين إلى التقدم في مجالات مختلفة، من أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي إلى مسرعات الجسيمات. .

قام أونز، أستاذ الفيزياء في جامعة لايدن في هولندا، ببناء مختبر فيزياء درجات الحرارة المنخفضة على أحدث طراز، حيث أجرى تجاربه الرائدة. بدأ بتبريد الهيليوم إلى درجة حرارة قريبة من الصفر المطلق، وخلق بيئة حدث فيها الاكتشاف غير المتوقع للموصلية الفائقة.

في 8 أبريل 1911، قام أونز وفريقه بقياس المقاومة الكهربائية لسلك زئبقي عند درجات حرارة منخفضة للغاية. ولدهشتهم، وجدوا أن السلك يوصل الكهرباء دون أي مقاومة قابلة للقياس. هذه الملاحظة الأولية، على الرغم من عدم قبولها على الفور كدليل على الموصلية الفائقة، كانت بمثابة بداية عصر جديد في الفيزياء.

وفي التجارب اللاحقة، أكد أونز وفريقه أيضًا وجود الموصلية الفائقة. لقد شهدوا ارتفاعًا مفاجئًا في المقاومة الكهربائية مع ارتفاع درجة الحرارة بمقدار جزء من الدرجة فقط. لقد حيّرهم هذا السلوك غير المتوقع، واستغرق الأمر شهورًا من التحسين لإعادة إنتاج هذه النتائج وتقديم دليل دامغ على الموصلية الفائقة.

قدم أونز النتائج التي توصل إليها في مؤتمر سولفاي الأول وحصل في النهاية على جائزة نوبل في الفيزياء لعمله في فيزياء درجات الحرارة المنخفضة. ومع ذلك، كان التحدي المتبقي هو العثور على الموصلات الفائقة التي يمكن أن تعمل في درجات حرارة أعلى، أقرب إلى درجة حرارة الغرفة. يعد التشغيل في درجات حرارة منخفضة للغاية، أقل من -400 درجة فهرنهايت (-240 درجة مئوية)، غير عملي بالنسبة لمعظم التطبيقات.

منذ اكتشاف أونز، كان الباحثون يبحثون عن موصلات فائقة ذات درجات حرارة حرجة أعلى، على أمل إطلاق العنان لإمكانات التطبيقات العملية. إن البحث عن الموصلية الفائقة في درجة حرارة الغرفة مستمر، حيث يقوم العلماء باستكشاف مواد وأساليب مختلفة.

إن إرث هايك كامرلينج أونز واكتشافه للموصلية الفائقة يعلمنا أهمية المثابرة في البحث العلمي. ومن خلال فهم التاريخ والدروس المستفادة من هذا الاكتشاف الرائد، يواصل العلماء دفع حدود ما هو ممكن في عالم الموصلية الفائقة.

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