اكتشاف الموصلية الفائقة: دروس من هايك كامرلينج أونيس

في 8 أبريل 1911، توصلت الفيزيائية الهولندية هيكي كامرلينج أونيس إلى اكتشاف رائد سيُنسب إليه لاحقًا باعتباره اكتشاف الموصلية الفائقة. لقد كتب ملاحظة في دفتر مطبخه تقول "تكاد تكون خالية بما فيه الكفاية"، في إشارة إلى المقاومة الكهربائية التي قام بقياسها أثناء التجربة. وقد فتح هذا الاكتشاف عالمًا من التطبيقات العلمية المحتملة، بما في ذلك أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي ومسرعات الجسيمات.

الموصلية الفائقة هي تأثير كمي نادر يسمح للتيارات الكهربائية بالتدفق دون مقاومة في الأسلاك فائقة التوصيل. لكي تعمل الموصلات الفائقة، يجب تبريدها إلى درجات حرارة منخفضة للغاية. قام أونز بتبريد الهيليوم إلى درجة حرارة قريبة من الصفر المطلق، مما مهد الطريق لاكتشافه غير المتوقع للموصلية الفائقة.

قام أونز ببناء مختبر فيزياء درجات الحرارة المنخفضة الرائد في العالم وبدأ في دراسة التوصيل الكهربائي للمعادن في درجات الحرارة الباردة هذه. بدأ بالزئبق وقاس مقاومته الكهربائية. في 8 أبريل 1911، قام فريقه بنقل الهيليوم السائل إلى ناظم البرد للقياس وقاس المقاومة الكهربائية لسلك زئبقي. خلال هذه التجربة كتب ملاحظة "بالقرب من الصفر" تشير إلى أن السلك كان يوصل الكهرباء دون أي مقاومة قابلة للقياس.

ومع ذلك، لم يتمكن العلماء من قبول هذه المذكرة كدليل كافٍ على اكتشاف جديد. أجرى فريق أونز المزيد من التجارب على مدار عدة أشهر قبل تقديم نتائجهم في مؤتمر سولفاي الأول. وفي 26 أكتوبر 1911، سجلوا الارتفاع المفاجئ في المقاومة، مما يوفر المزيد من الأدلة على الموصلية الفائقة. استغرق الأمر ثلاث سنوات أخرى من العمل قبل أن يحصل أونز على دليل دامغ على انعدام المقاومة والموصلية الفائقة.

منذ اكتشاف أونز، واصل الباحثون استكشاف الموصلية الفائقة في درجات حرارة منخفضة. ومع ذلك، يكمن التحدي في جعل الموصلات الفائقة عملية من خلال إيجاد مواد تظهر الموصلية الفائقة في درجات حرارة أعلى. اكتشف باحثون مثل K. Alex Müller وJ. Georg Bednorz الموصلية الفائقة في أكاسيد المعادن مثل أكسيد اللانثانم والباريوم والنحاس (LBCO) في عام 1986، حيث لاحظوا الموصلية الفائقة عند -397 درجة فهرنهايت (-238 درجة مئوية).

لقد مهد اكتشاف الموصلية الفائقة بواسطة أونز والأبحاث اللاحقة الطريق للتقدم في مختلف المجالات. يواصل العلماء البحث عن موصلات فائقة جديدة يمكن أن تعمل يومًا ما في درجة حرارة الغرفة، مما يفتح المزيد من الإمكانيات للتطبيقات في التكنولوجيا والفيزياء.

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