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من المرجح أن تضرب الصواعق الفائقة بالقرب من السطح

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 28، 2023
من المرجح أن تضرب الصواعق الفائقة بالقرب من السطح

من المرجح أن تحدث الصواعق الفائقة، وهي ضربات صاعقة قوية للغاية، عندما تكون منطقة الشحن للسحب العاصفة أقرب إلى الأرض أو سطح المحيط، وفقًا لدراسة حديثة. تؤدي هذه الظروف إلى ظهور "نقاط ساخنة" للصدمات الفائقة فوق بعض المحيطات والجبال الشاهقة. تشكل الصواعق الفائقة أقل من 1% من إجمالي البرق، لكنها أقوى بنحو 1,000 مرة من متوسط ​​ضربة البرق ويمكن أن تسبب أضرارًا كبيرة للبنية التحتية والسفن.

أراد الباحثون أن يفهموا سبب ميل الصواعق الفائقة إلى التجمع في مناطق محددة، مثل شمال شرق المحيط الأطلسي، والبحر الأبيض المتوسط، وألتيبلانو في بيرو وبوليفيا. واكتشفوا أن المسافة بين منطقة الشحن والسطح تلعب دورًا مهمًا في تحديد قوة البرق. تسمح السحب العاصفة الأقرب إلى السطح بتكوين براغي ذات طاقة أعلى بسبب انخفاض المقاومة الكهربائية والتيار العالي.

وتقدم الدراسة التفسير الأول لتكوين وتوزيع الصواعق الفائقة في جميع أنحاء العالم. وقد استكشفت الدراسات السابقة عوامل مثل رذاذ البحر، وانبعاثات الممرات الملاحية، وملوحة المحيطات، لكنها لم تتمكن إلا من تفسير جزء من التوزيع الإقليمي. تقدم النتائج الجديدة تفسيرًا عالميًا للنقاط الساخنة للصدمات الفائقة.

إن فهم العلاقة بين المسافة السطحية وتشكل الصواعق الفائقة سيساعد العلماء على التنبؤ بكيفية تأثير التغيرات المناخية على حدوث الصواعق الفائقة في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، ستستكشف المزيد من الأبحاث العوامل الأخرى التي يمكن أن تساهم في تكوين الصاعقة الفائقة، مثل المجال المغناطيسي أو التغيرات في الدورة الشمسية.

المصدر: مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الأجواء

التعاريف:

- الصواعق الفائقة: ضربات صاعقة قوية للغاية أقوى بحوالي 1,000 مرة من ضربة البرق المتوسطة.
– منطقة الشحن: المنطقة الموجودة داخل السحابة العاصفة والتي تحدث فيها الكهرباء مما يؤدي إلى تشكل البرق.
– الهباء الجوي: جزيئات صغيرة عالقة في الجو، مثل الغبار أو أملاح البحر.
– المقاومة الكهربائية : مقاومة تدفق التيار الكهربائي عبر المادة .
– التغيرات المناخية: التحولات طويلة المدى في درجات الحرارة، وهطول الأمطار، وأنماط الرياح، وغيرها من جوانب النظام المناخي للأرض.

المصادر: مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الأجواء (2023)، الاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي

By فيكي ستافروبولو

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