رؤى جديدة في الديناميكيات تحت السطحية لـ Long Valley Caldera

حقق علماء من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا اكتشافات رائدة أثناء استكشافهم لمنطقة لونج فالي كالديرا، الواقعة في جبال سييرا نيفادا الشرقية في كاليفورنيا. وباستخدام التكنولوجيا المتقدمة، تمكنوا من التقاط أوضح الصور على الإطلاق للمعالم الموجودة تحت سطح الأرض أسفل الكالديرا، مما يوفر معلومات لا تقدر بثمن عن جيولوجيا المنطقة.

كان النشاط الزلزالي الأخير في Long Valley Caldera مدعاة للقلق، مع زيادة النشاط الزلزالي وامتداد الأرض بشكل كبير. ومن خلال تحليل الصور التي تم الحصول عليها حديثا، وجد الباحثون أن هذا النشاط هو نتيجة لتسرب الغازات والسوائل عندما تبرد المنطقة وتستقر.

في مايو 1980، ضربت سلسلة من الزلازل نفس المنطقة، وكشفت الصور التي تم الحصول عليها من هذه الأحداث عن وجود غطاء صخري صلب فوق غرفة الصهارة في كالديرا. يتشكل هذا الغطاء عندما تبرد الصهارة المنصهرة وتتصلب. لقد كان فهم تكوين المواد الموجودة تحت سطح الأرض أمرًا بالغ الأهمية في تجميع صورة تفصيلية للجيولوجيا تحت السطح في المنطقة.

لالتقاط هذه الصور، درس العلماء حركات الأرض الناجمة عن الزلازل وقاموا بتحليل كيفية انتقال الموجات الزلزالية عبر الأرض. وقد سمح لهم تفسير البيانات هذا بتحديد تركيبة المواد الموجودة تحت السطح، مما يوفر فهمًا أعمق لجيولوجيا المنطقة.

استخدم الباحث الرئيسي الدكتور زان وفريقه كابلات خاصة للحفر عميقًا في الأرض، وسجلوا أكثر من 2000 حالة من الهزات الأرضية الخفيفة غير المحسوسة للبشر. ومن خلال تحليل هذه التسجيلات، قاموا بإنشاء صورة شاملة توفر فهمًا أوضح للديناميكيات الجوفية للكالديرا.

للمضي قدمًا، يخطط الفريق لاستخدام كابلات أطول، تصل إلى أعماق تتراوح بين 15 إلى 20 كيلومترًا تقريبًا. سيوفر هذا مزيدًا من الأفكار حول الصهارة المبردة تحت سطح كالديرا ويمكن أن يعيد تشكيل فهمنا لديناميات البلورات والجيولوجيا تحت السطح في مناطق أخرى.

هذه النتائج الرائدة تقربنا من كشف الأسرار المخفية تحت سطح الأرض وتمهد الطريق للبحث المستقبلي وفهم البراكين العملاقة.