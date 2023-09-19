اقتراب إطلاق كاشف الغازات الدفيئة الذي صممته وكالة ناسا لمبادرة رسم خرائط الكربون

قام مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL) بتطوير مطياف تصوير متطور مصمم لقياس غازات الدفيئة مثل غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون من الفضاء. لقد اقتربت هذه الأداة خطوة أخرى من الإطلاق بعد تسليمها إلى Planet Labs PBC في سان فرانسيسكو.

يعد مقياس الطيف التصويري جزءًا من مبادرة Carbon Mapper التي تقودها منظمة Carbon Mapper غير الربحية. وسيسمح للمنظمة بتحديد وقياس مصادر غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون، مع التركيز بشكل خاص على "البواعث الفائقة"، المسؤولة عن جزء كبير من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية.

يعمل تحالف Carbon Mapper، الذي يتكون من Carbon Mapper، وJPL، وPlanet، ومجلس كاليفورنيا لموارد الهواء، ومعهد Rocky Mountain، وجامعة ولاية أريزونا، وجامعة أريزونا، معًا في هذا الجهد بين القطاعين العام والخاص لجمع البيانات حول انبعاثات الغازات الدفيئة. .

يعمل المطياف التصويري عن طريق قياس الأطوال الموجية للضوء المنعكسة عن سطح الأرض والتي تمتصها الغازات الموجودة في الغلاف الجوي. تمتص الغازات المختلفة أطوال موجية مختلفة من الضوء، مما يخلق "بصمة" طيفية فريدة يمكن لمطياف التصوير التعرف عليها. وهذا يسمح بالقياس الدقيق والتقدير الكمي لانبعاثات غازات الدفيئة.

قبل دمجه في القمر الصناعي Tanager الذي صممته شركة Planet، خضع مقياس الطيف لاختبارات صارمة في مختبر الدفع النفاث لضمان مرونته في الظروف القاسية للفضاء. وتضمنت الاختبارات الناجحة تعريض مقياس الطيف لاهتزازات شديدة ودرجات حرارة شديدة. كما تم استخدام عينة من الميثان لاختبار الأداة المكتملة داخل غرفة مفرغة، مما أدى إلى إنتاج بصمة طيفية واضحة للغاز.

ومن المقرر إطلاق القمر الصناعي مع مطياف التصوير المتكامل في أوائل عام 2024. وتهدف مبادرة Carbon Mapper إلى الاستفادة من البيانات التي تم جمعها بواسطة هذا الجهاز إلى جانب الأدوات الأخرى الموجودة، مثل مطياف التحقيق في مصادر الغبار المعدني لسطح الأرض (EMIT) التابع لناسا. على محطة الفضاء الدولية، لتقديم مسح شامل لانبعاثات غازات الدفيئة من مصادر محددة في جميع أنحاء العالم.

يعد هذا التعاون بين الحكومة والمؤسسات الخيرية والصناعة مثالاً على كيف يمكن أن تؤدي الأساليب المبتكرة إلى قدرات استثنائية مع إمكانية إحداث تأثير عالمي.

مصادر:

– مختبر الدفع النفاث (JPL) – المسرد: https://www.jpl.nasa.gov/infographics/materials/spectrum_glossary.pdf

– ناسا: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-built-greenhouse-gas-detector-moves- Closer-to-launch