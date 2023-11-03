لقاء الأرض مع الأعاجيب الشمسية: مفاجأة الهالوين المذهلة

في عرض رائع للألعاب النارية الكونية، أهدت الشمس العلماء ومراقبي النجوم إلى مشهد مذهل آخر خلال احتفالات الهالوين. في 31 أكتوبر، اندلع "وادي النار" الهائل عبر نصف الكرة الجنوبي للشمس، مما خلق مشهدًا ساحرًا لفت انتباه عشاق الفضاء في جميع أنحاء العالم. نتج هذا الحدث الرائع عن انفجار هائل لخيوط مغناطيسية مصدرها نجمنا، وفقًا لموقع Spaceweather.com.

وكانت الخيوط الشمسية المغناطيسية، المكونة من غاز مشحون كهربائيا يعرف بالبلازما، تحوم برشاقة فوق سطح الشمس. وبتوجيه من المجال المغناطيسي للشمس، تتبعت هذه الخيوط مسارات معقدة عبر الغلاف الجوي الشمسي. ومع ذلك، تسببت الاضطرابات في المجال المغناطيسي في جعل هذه الخيوط غير مستقرة، مما أدى إلى انفجارات غير عادية، كما وصفها موقع Weatherreports.com.

كشف مقطع فيديو آسر يوثق هذا الانفجار عن تسارع الخيوط تدريجيًا قبل أن تصل إلى لحظة من عدم الاستقرار وتطلق العنان لمشهد مذهل حقًا. أدى القذف الكتلي الإكليلي للشمس (CME)، الناجم عن هذا الانفجار، إلى إطلاق البلازما المشحونة بقوة من هالة الشمس إلى الفضاء. أشارت نماذج ناسا إلى احتمال حدوث اصطدام خاطف بالأرض في 4 نوفمبر تقريبًا، وفقًا لما ذكره موقع spaceweather.com.

إذا اتجه جزء من هذا القذف الكتلي الإكليلي نحو كوكبنا، فمن الممكن أن يولد تيارات قوية من الرياح الشمسية الممغنطة. ومع وصول هذه الرياح الشمسية إلى الأرض، فإنها قد تشعل تشكل الشفق القطبي لالتقاط الأنفاس في الأيام اللاحقة. تُعرف هذه العروض المبهرة باسم الشفق القطبي في نصف الكرة الشمالي والشفق الأسترالي في نصف الكرة الجنوبي، ويتم إنشاؤها بواسطة جسيمات مشحونة للغاية من الشمس تصطدم بالغلاف الجوي العلوي للأرض بسرعات ملحوظة تصل إلى 45 مليون ميل في الساعة (حوالي 72 مليون ميل في الساعة). كيلومترا في الساعة). ويلعب المجال المغناطيسي للأرض دورًا حيويًا في إعادة توجيه هذه الجزيئات نحو القطبين الشمالي والجنوبي للكوكب.

يعد "وادي النار" الخاص بعيد الهالوين بمثابة تذكير حي بالعجائب الجذابة والمتغيرة لنظامنا الشمسي. ويتوقع العلماء وعشاق الفضاء بفارغ الصبر رؤية المزيد من هذه الأحداث المذهلة، لأنها تعمق فهمنا لديناميكيات الشمس المعقدة وتأثيرها على اللقاءات الكونية لكوكبنا.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو القذف الكتلي الإكليلي (CME)؟

ج: يحدث القذف الكتلي الإكليلي عندما تُطرد البلازما المشحونة من هالة الشمس بقوة إلى الفضاء. يمكن أن يكون لهذه الانفجارات القوية تأثيرات مختلفة على الأرض، بما في ذلك خلق الشفق القطبي المذهل.

س: ما هي الشفق القطبي؟

ج: الشفق القطبي، المعروف أيضًا باسم الشفق القطبي (في نصف الكرة الشمالي) والشفق الأسترالي (في نصف الكرة الجنوبي)، عبارة عن عروض للضوء الطبيعي في السماء. وهي ناجمة عن تفاعل الجسيمات المشحونة للغاية من الشمس مع الغلاف الجوي للأرض.

س: كيف يؤثر المجال المغناطيسي للأرض على الشفق القطبي؟

ج: يلعب المجال المغناطيسي للأرض دوراً حاسماً في إعادة توجيه الجسيمات المشحونة من الشمس نحو القطبين الشمالي والجنوبي للكوكب، حيث تتفاعل مع الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى إنتاج الشفق القطبي.

س: ما هي سرعة الجسيمات المشحونة أثناء تكوين الشفق القطبي؟

ج: أثناء تشكل الشفق القطبي، تصطدم الجسيمات المشحونة للغاية القادمة من الشمس بالغلاف الجوي العلوي للأرض بسرعات مذهلة تصل إلى 45 مليون ميل في الساعة (حوالي 72 مليون كيلومتر في الساعة).