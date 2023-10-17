ناسا تحذر من عاصفة مغنطيسية أرضية محتملة مع اقتراب CME من الأرض

أصدرت وكالة ناسا تحذيرًا من عاصفة مغنطيسية أرضية محتملة نتيجة للانبعاث الكتلي الإكليلي (CME) الذي انطلق مؤخرًا من البقع الشمسية AR3467. وعلى الرغم من أن الانبعاث الإكليلي ليس في مسار تصادم مباشر مع الأرض، إلا أن الخبراء يعتقدون أنه ربما لا يزال يواجه ضربة خاطفة على كوكبنا.

البقع الشمسية هي ظواهر مؤقتة على الغلاف الضوئي للشمس تتميز بدرجات حرارة أكثر برودة ونشاط مغناطيسي مكثف. وترتبط هذه البقع الشمسية بمناطق ذات طاقة مغناطيسية مركزة تسمى الخيوط المغناطيسية. في 16 أكتوبر، شهدت البقع الشمسية AR3467 انفجارًا خيطيًا مغناطيسيًا، مما أدى إلى إطلاق موجة من الطاقة في الفضاء.

إن الانبعاث الإكليلي الإكليلي عبارة عن انفجار هائل من الرياح الشمسية والمجالات المغناطيسية التي ترتفع فوق الهالة الشمسية أو يتم إطلاقها في الفضاء. يمكن لهذه الانبعاث الإكليلي أن تسافر نحو الأرض، وتحمل جزيئات نشطة ومن المحتمل أن تؤثر على الغلاف المغناطيسي لكوكبنا.

يشير أحدث نموذج لوكالة ناسا إلى أن الانبعاث الإكليلي الناتج عن ثوران البقع الشمسية AR3467 قد يوجه ضربة خاطفة للأرض في 19 أكتوبر، مما قد يتسبب في عاصفة مغناطيسية أرضية بسيطة من فئة G1. في حين أن هذه تعتبر عاصفة صغيرة، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يكون لها تأثيرات ملحوظة مثل انقطاع اتصالات الأقمار الصناعية، وتقلبات طفيفة في شبكات الطاقة، وظهور الشفق القطبي الجميل عند خطوط العرض العليا.

على الرغم من أن هذا الانبعاث الإكليلي الخارج عن الهدف لا يشكل مصدر قلق كبير، إلا أن ناسا تؤكد على أهمية مراقبة الأنشطة الشمسية بانتظام. ويستخدمون شبكة من المراصد الشمسية لمراقبة الشمس بشكل مستمر، والتحقيق في الظواهر المختلفة بدءًا من غلافها الجوي الخارجي وحتى سطحها المضطرب. تساهم مهمات ناسا، مثل مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية، ومرصد العلاقات الشمسية الأرضية، ومقياس التصوير الطيفي لمنطقة الواجهة، من بين أمور أخرى، في هذه المراقبة المستمرة للطاقة الشمسية.

المصدر: موقع SpaceWeather.com