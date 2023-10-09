استكشف الكون في مرصد تاورانجا

يستضيف مرصد تاورانجا حدثًا مثيرًا، حيث يدعو الجمهور للشروع في رحلة كونية. وسيحتفل اجتماع مساء الثلاثاء بإنجازات مستكشفي الفضاء السابقين ويقدم لمحة عن إمكانات الاكتشافات الكونية المستقبلية. ستتاح للحاضرين فرصة مشاهدة السماء ليلاً من خلال التلسكوبات، إذا سمح الطقس بذلك.

سيقود راوين فورست، عضو جمعية تاورانجا الفلكية، عملية استكشاف للحياة والإنجازات الاستثنائية لـ "أبطال الفضاء والعلوم وعلم الفلك". بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك عرض تقديمي آسر عن النظام الشمسي Alpha Centauri، وهو الأقرب إلى نظامنا الشمسي.

وسيكشف الحدث أيضًا عن أحدث الاكتشافات والبعثات الرائدة من وكالات الفضاء المرموقة مثل NASA وESA وRocket Lab. وهذا سوف يسلط الضوء على مجال علم الفلك واستكشاف الفضاء المتطور باستمرار.

وستتاح للزوار طوال فترة المساء فرصة مشاهدة مقاطع الفيديو والمواد المتعلقة بعلم الفلك. سيكون هناك أيضًا تحديث بشأن اللقطات الأخيرة التي التقطتها كاميرا النيزك التابعة لجمعية تاورانجا الفلكية.

إذا سمحت الأحوال الجوية، قد تتاح للحاضرين فرصة استخدام تلسكوبات المرصد لمشاهدة الجلسات. سيبدأ الاجتماع في تمام الساعة 7.30:5 مساءً، ورسوم الدخول XNUMX دولارات للزوار، والدخول مجاني للأعضاء والأطفال في سن المدرسة.

تبحث جمعية تاورانجا الفلكية بنشاط عن الأفراد المهتمين بتعلم كيفية استخدام التلسكوبات الخاصة بهم وأن يصبحوا جزءًا من الفريق لمشاهدة الليالي. تُعقد الاجتماعات العامة المنتظمة يومي الثلاثاء الثاني والرابع من كل شهر من فبراير إلى نوفمبر.

يتم تشجيع المهتمين بعلم الفلك في منطقة خليج بلنتي على الحضور. تتوفر عضويات اختيارية، مما يوفر الدخول المجاني إلى الاجتماعات، والوصول إلى التلسكوبات المستعارة، واستخدام المكتبة الشاملة. يمكن للزوار أيضًا الاطلاع على مجموعة الملابس التي تحمل طابع علم الفلك والتي تقدمها الجمعية.

يقع مرصد تاورانجا في مبنى نادي أوتومويتاي للرياضة والترفيه في فيرجسون بارك، تاورانجا. لا تفوت هذه الفرصة الفريدة لاستكشاف عجائب الكون!

مصادر:

– جمعية تاورانجا الفلكية

- ناسا

- الذي - التي

– مختبر الصواريخ