رؤى جديدة في رقصة عباد الشمس الرائعة مع الشمس

لقد أسرتنا عباد الشمس لعدة قرون بقدرتها الرائعة على تتبع الشمس من الفجر حتى الغسق. لقد كان هذا السلوك، المعروف باسم الانتحاء الشمسي، مصدرًا للفضول لفترة طويلة، لكن العلم الأساسي وراءه ظل بعيد المنال. ومع ذلك، بدأت دراسة رائدة أجرتها ستايسي هارمر وفريقها في جامعة كاليفورنيا ديفيس في كشف تعقيدات هذه الظاهرة.

لسنوات، اعتقد الباحثون أن عباد الشمس يتحرك نحو مصادر الضوء باستخدام مسار استجابة يعتمد على الضوء يسمى الاستجابة الضوئية. تتضمن هذه الآلية اكتشاف الضوء الأزرق بواسطة بروتينات تسمى فوتوبرينات، والتي تؤدي بعد ذلك إلى انحناء طرف زهرة عباد الشمس المتنامي نحو الضوء. كان يُعتقد أنه المحرك الأساسي للانتحاء الشمسي.

ومع ذلك، اكتشفت هارمر وزملاؤها أن القصة ليست بهذه البساطة. ومن خلال مقارنة أنماط نشاط الجينات في عباد الشمس تحت ظروف معملية خاضعة للرقابة مع تلك الموجودة في البيئة الطبيعية، وجدوا أن مجموعة فرعية صغيرة فقط من الجينات المسؤولة عن الانحناء الضوئي أظهرت تغيرات كبيرة استجابة لحركة الشمس.

وبشكل غير متوقع، كشف الباحثون أيضًا عن تفعيل أنظمة أخرى للاستجابة للضوء، وخاصة نظام تجنب الظل. يكتشف هذا النظام الضوء الأحمر البعيد الموجود عادة في المناطق المظللة ولوحظ أنه نشط على الجانب الغربي من ساق عباد الشمس خلال ساعات الصباح الباكر عندما تكون الشمس لا تزال في الشرق. وقد سلط هذا الكشف الضوء على الآليات المعقدة الكامنة وراء حركة عباد الشمس.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت الدراسة أن عباد الشمس لا يزال بإمكانه تتبع الشمس حتى في حالة غياب واحد أو أكثر من محفزات الضوء. يشير هذا إلى أن أنظمة متعددة تتعاون لضمان الاستجابة للشمس، مما يوفر شبكة أمان لتوجيه عباد الشمس في رقصها اليومي مع الشمس.

يقول هارمر: "تتحدى النتائج التي توصلنا إليها الافتراضات السابقة حول سلوك النبات وتكيفه". "إن قدرة عباد الشمس على استخدام مسارات جزيئية مختلفة لبدء حركات التتبع والحفاظ عليها تسلط الضوء على التعقيد الملحوظ لهذه العملية."

لا يؤدي هذا البحث إلى تعميق فهمنا لظاهرة طبيعية تمت ملاحظتها جيدًا فحسب، بل يفتح أيضًا آفاقًا جديدة للاستكشاف في بيولوجيا النبات. وتمهد الدراسة، التي نشرت في مجلة PLOS Biology، الطريق لمزيد من التحقيقات في عالم عباد الشمس الرائع وعلاقتها الفريدة بأشعة الشمس.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الهليوتروبسم؟

ج: إن الانتحاء الشمسي هو السلوك الذي تظهره عباد الشمس لتتبع حركة الشمس من الشرق إلى الغرب طوال اليوم.

س: ما هي الاستجابة الضوئية؟

ج: إن الاستجابة الضوئية هي مسار يعتمد على الضوء في النباتات، وينجم عن اكتشاف الضوء الأزرق، الذي يسبب انحناء النبات نحو مصدر الضوء.

س: ما هو نظام تجنب الظل؟

ج: نظام تجنب الظل هو نظام استجابة للضوء في النباتات يكتشف الضوء الأحمر البعيد، الموجود عادةً في المناطق المظللة، ويحفز استجابات نمو محددة.

س: كيف يتتبع عباد الشمس الشمس حتى في حالة غياب محفزات الضوء؟

ج: تشير الدراسة إلى أن عباد الشمس يعتمد على أنظمة متعددة لضمان الاستجابة للشمس، مما يسمح لها بتتبع الشمس حتى في حالة فقدان واحد أو أكثر من محفزات الضوء.