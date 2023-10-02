اختتام مهمة شاندرايان 3 الهندية: نجاح وسط النكسات

على الرغم من الجهود المبذولة لإحياء مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان، فإن مرور الليل القمري يمثل نهاية مهمة شاندرايان -3 الهندية. حققت المهمة، التي أطلقتها منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، إنجازًا تاريخيًا بكونها أول هبوط ناجح بالقرب من المنطقة القطبية الجنوبية للقمر. ومع ذلك، فإن الظروف القاسية لحلول الظلام القمري جعلت البقاء على قيد الحياة مستحيلاً بالنسبة لمركبة الهبوط والمركبة الجوالة.

أكملت مركبة الهبوط فيكرام والمركبة الجوالة براغيان فترة حياتهما المخطط لها البالغة أسبوعين على القمر، وأجريتا تجارب رائدة وجمعتا بيانات قيمة. كان أحد إنجازاتهم الرائعة هو التشغيل الناجح لحمولة على متن السفينة تسمى تجربة تشاندرا الفيزيائية الحرارية السطحية (ChaSTE)، والتي قامت بقياس درجة حرارة التربة القمرية على أعماق مختلفة لأول مرة.

يمكن أن يُعزى نجاح مهمة Chandrayaan-3 إلى العمل الشاق الذي قام به الآلاف من علماء ومهندسي ISRO. إن تفانيهم لم يسهم في تعزيز قدرات الهند في استكشاف الفضاء فحسب، بل ساهم أيضًا بشكل كبير في الأبحاث القمرية العالمية.

ورغم أن المهمة ربما تكون قد انتهت، إلا أن تأثيرها سيستمر. سيتم تحليل البيانات التي تم جمعها بواسطة Chandrayaan-3 ودراستها بشكل شامل لتقديم معلومات قيمة عن المنطقة القطبية الجنوبية للقمر، والتي لا تزال غير مستكشفة نسبيًا. يمثل هذا بداية حقبة جديدة للمهمات القمرية المستقبلية حيث نكتشف المزيد عن هذه المنطقة الرائعة.

تم اختيار اسم "Shiv Shakti Point" تكريمًا للعالمات اللاتي لعبن دورًا مهمًا في المهمة. وقد تم الاحتفال بنجاح المهمة في جميع أنحاء العالم، مما سلط الضوء على الإنجازات المذهلة لبرنامج الفضاء الهندي.

مصادر:

– مهمة Chandrayaan-3 بواسطة ISRO

– المحطة الأوروبية في كورو وISTRAC، بنغالورو

- تجربة تشاندرا الفيزيائية الحرارية السطحية (ChaSTE)

(المصدر: https://sourcearticle.com)