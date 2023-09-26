تقوم ISRO بتقييم الوضع الفضائي حول النقطة L1 لمهمة Aditya-L1 الاستكشافية للطاقة الشمسية

أول مهمة استكشافية للطاقة الشمسية في الهند، Aditya-L1، في طريقها حاليًا نحو نقطة لاغرانج 1 (L1) الخاصة بالشمس والأرض. ولضمان سلامة المركبة الفضائية وتجنب أي اقتراب محتمل من المركبات الفضائية المجاورة الأخرى، قامت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) بتقييم الوضع الفضائي حول L1. تم إجراء التقييم بدعم من NASA-JPL (مختبر الدفع النفاث).

تعد Aditya-L1، التي تم إطلاقها في 2 سبتمبر 2023، أول مهمة هندية مخصصة لدراسة الشمس، وخاصة الغلاف الضوئي والكروموسفير والإكليل. وبعد إكمال إقامة مدتها 16 يومًا في مدار الأرض، انطلقت المركبة الفضائية في رحلتها نحو L1 في 18 سبتمبر 2023.

نقاط لاغرانج، والتي يشار إليها أيضًا بنقاط الميزان، هي مواقع محددة في الفضاء حيث تتطابق قوة الجاذبية لجسمين ضخمين، مثل الشمس والأرض، بدقة مع قوة الجذب المركزي المطلوبة لجسم صغير، مثل المركبة الفضائية، للتحرك معهم. . تعتبر هذه النقاط مفيدة للمركبات الفضائية لأنها تقلل من تصحيحات المدار ومتطلبات الوقود.

بالنسبة لمجموعتين من الأجسام المدارية، مثل نظام الشمس والأرض والأرض والقمر، هناك خمس نقاط لاغرانج (من L1 إلى L5). النقاط الثلاث – L1، L2، وL3 – غير مستقرة ديناميكيًا وتقع على الخط الذي يمر عبر مركزي الجسمين الكبيرين. ومن ناحية أخرى، فإن النقطتين المتبقيتين – L4 وL5 – هما نقطتان مستقرتان وتعمل كل منهما بمثابة الرأس الثالث لمثلث متساوي الأضلاع يتكون من مركزي الجسمين الكبيرين.

من خلال تقييم الوضع الفضائي حول L1، تهدف ISRO إلى ضمان التقدم السلس لـ Aditya-L1 نحو وجهته النهائية. سيساهم هذا التقييم في النجاح الشامل لأول مهمة استكشافية للطاقة الشمسية في الهند.

مصادر:

- إيسرو

– ناسا-مختبر الدفع النفاث