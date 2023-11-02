يؤدي ثوران الفتيل إلى إنشاء وادي ناري مذهل على الشمس

في عيد الهالوين، التقطت وكالة ناسا مقطع فيديو مذهلًا لثوران شعيري ضخم أدى إلى خلق "وادي نار" مذهل على الشمس. هذه الظاهرة غير العادية، التي حدثت في 31 أكتوبر، أدت إلى تقليص عرض الولايات المتحدة، حيث امتدت ضعف حجمها عبر نصف الكرة الجنوبي للشمس.

على عكس طبيعة عيد الهالوين المخيفة والمخيفة، فإن هذا المشهد الشمسي هو حدث طبيعي ناجم عن انفجار خيوط مغناطيسية كبيرة من الشمس. هذه الخيوط عبارة عن أقواس هائلة من الغاز المكهرب، المعروف باسم البلازما، والمعلقة فوق سطح الشمس. إنها تتسلل عبر الغلاف الجوي للشمس استجابةً لمجالها المغناطيسي.

ومع ذلك، عندما يصبح المجال المغناطيسي للشمس غير مستقر، تنهار هذه الخيوط، مما يؤدي إلى انفجارات مذهلة مثل تلك التي لوحظت في عيد الهالوين. ويعرض مقطع الفيديو الذي نشره عالم الفيزياء الشمسية كيث سترونج الحدث، حيث يظهر ثوران الفتيل يتسارع ببطء حتى يصل إلى نقطة عدم الاستقرار وينفجر.

وبينما استحوذ مقطع الفيديو الخاص بالوادي الناري على اهتمام المستخدمين على منصة التواصل الاجتماعي X، كانت هناك مخاوف بشأن تأثيره المحتمل على الأرض. ومع ذلك، يشير نموذج ناسا إلى أن الحطام الناتج عن الانفجار لن يصل إلى كوكبنا.

إذا كان الثوران قد ولّد قذفًا كتليًا إكليليًا (CME) موجهًا نحو الأرض، لكان قد أدى إلى عروض مذهلة للشفق القطبي. كان من الممكن أن يشهد نصف الكرة الشمالي الشفق القطبي الساحر، والمعروف باسم الأضواء الشمالية، في حين أن نصف الكرة الجنوبي سيشهد نظيره، الشفق القطبي أو الأضواء الجنوبية.

وعلى الرغم من الترقب والتكهنات حول تأثيره، إلا أن هذا الحدث الآسر كان مجرد مشهد بصري محض، حيث ترك كوكبنا دون أن يصاب بأذى. تستمر الشمس في تزويدنا بأحداث فلكية تحبس الأنفاس، تذكرنا بجمال وقوة جارتنا السماوية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو ثوران خيوط؟

الثوران الفتيلي هو ظاهرة طبيعية تحدث في الشمس عندما تنهار أقواس كبيرة من الغاز المكهرب، تسمى الخيوط، بسبب المجال المغناطيسي غير المستقر للشمس. يمكن أن تؤدي هذه الانفجارات إلى عروض مذهلة للطاقة وتخلق صورًا آسرة، مثل "وادي النار" الذي لوحظ في عيد الهالوين.

ما هي الشفق؟

الشفق القطبي، المعروف باسم الأضواء الشمالية (الشفق القطبي) في نصف الكرة الشمالي والأضواء الجنوبية (الشفق الأسترالي) في نصف الكرة الجنوبي، عبارة عن عروض ضوئية ساحرة في الغلاف الجوي للأرض. وتحدث عندما تصطدم الجسيمات المشحونة من الرياح الشمسية الشمسية بالذرات والجزيئات الموجودة في الغلاف الجوي لكوكبنا، مما يؤدي إلى ظهور عروض جميلة وملونة من الضوء.

هل كانت الأرض في خطر أثناء انفجار الفتيل؟

لا، لم تكن الأرض في خطر أثناء انفجار الفتيل. يشير نموذج ناسا إلى أن الحطام الناتج عن الانفجار لن يصل إلى كوكبنا. ومع ذلك، إذا كان الثوران قد أدى إلى انبعاث كتلي إكليلي (CME) موجه نحو الأرض، فمن الممكن أن يؤدي إلى عروض شفق مثيرة للإعجاب في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي.

أين يمكنني مشاهدة فيديو "وادي النار"؟

ولسوء الحظ، يبدو أن التغريدة الأصلية لعالم الفيزياء الشمسية كيث سترونج والتي تعرض مقطع فيديو "وادي النار" قد تم حذفها. ومع ذلك، لا يزال بإمكانك العثور على صور ومقاطع فيديو للانفجارات الفتيلية المماثلة وغيرها من الظواهر الشمسية الرائعة على الموقع الرسمي لناسا والمنصات المختلفة المتعلقة بعلم الفلك.