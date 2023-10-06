يؤدي التدخل في المعسكر الصيفي إلى آراء أكثر إيجابية حول قدرة الفتيات على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لدى الأولاد

طور الباحثون في جامعة يورك تدخلاً موجزًا ​​يعمل بشكل فعال على تحسين المعتقدات الجنسانية لدى الأولاد في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). وشملت الدراسة، التي نشرت في مجلة تنمية الطفل، 667 فتى تتراوح أعمارهم بين 15 و XNUMX عاما كانوا يحضرون معسكرات صيفية للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

تم تعيين الأولاد بشكل عشوائي إما للتدخل أو محادثة التحكم مع أحد أعضاء هيئة التدريس الذي كان طالبًا في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. في مجموعة التدخل، أكد الموظف على قيم الأولاد، وقدم أمثلة على سبب الاستهانة بقدرة الفتيات في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في كثير من الأحيان، وشجع الأولاد على التفكير في تجاربهم المماثلة. شاركت المجموعة الضابطة في مناقشة حول تجارب المعسكر العام.

أظهرت النتائج أن التدخل كان له تأثير إيجابي على إدراك الأولاد لقدرة البنات في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وقالت البروفيسور جينيفر ستيل، المؤلفة المشاركة في الدراسة: "إن تقديم دليل قوي على إمكانات الفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات قطع شوطًا طويلًا نحو تشجيع الأولاد على تكوين تصورات أكثر إيجابية عن أقرانهم من الإناث". أدى التدخل أيضًا إلى حصول الأولاد على عدد أكبر من الصديقات.

وشدد الباحثون على أهمية استهداف الأولاد في سن المدرسة الابتدائية لخلق بيئة أكثر شمولاً للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ومن خلال تغيير تصورات الأولاد في وقت مبكر، يمكن أن يكون له تأثير كبير على اختيارات الفتيات فيما يتعلق بدورات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في المدرسة الثانوية وما بعدها.

وسلطت إميلي سير، الباحثة الرئيسية، الضوء على إمكانات هذا التدخل لمعالجة العوائق المستمرة التي تواجهها النساء في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM). ومن خلال معالجة الفجوات بين الجنسين في مرحلة الطفولة، يمكن أن تساعد الفتيات على الشعور بالانتماء والازدهار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

بشكل عام، توضح هذه الدراسة أن التدخل القصير خلال المعسكرات الصيفية يمكن أن يحسن بشكل كبير آراء الأولاد حول قدرة الفتيات على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مما يعزز بيئة أكثر شمولاً وداعمة لجميع الطلاب.

مصادر:

- جامعة يورك (عبر Phys.org): "محادثات المعسكر الصيفي تقود الأولاد إلى الحصول على آراء أكثر إيجابية حول قدرة الفتيات على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات" - DOI: 10.1111/cdev.14007