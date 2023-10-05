التحول الناجح لجميع البيروفسكايت غير العضوية للإلكترونيات القابلة للتشوه

حقق باحثون من جامعة سيتي في هونغ كونغ (CityU) تقدمًا كبيرًا في مجال الإلكترونيات وأنظمة الطاقة القابلة للتشوه من خلال تحويل البيروفسكايت غير العضوي بالكامل في درجة حرارة الغرفة دون المساس بخصائصها الوظيفية. البيروفسكايت هي فئة من أشباه الموصلات التي اكتسبت اهتمامًا كبيرًا في تحويل الطاقة والإلكترونيات الضوئية بسبب أدائها الاستثنائي واستقرارها البيئي المعزز.

تقليديًا، تكون أشباه الموصلات غير العضوية هشة ويصعب معالجتها، مما يحد من تطبيقاتها في الأجهزة الإلكترونية الضوئية التي تحتاج إلى تحمل الإجهاد والإجهاد الميكانيكي. للتغلب على هذا القيد، قام فريق البحث بقيادة البروفيسور تشين فو رونغ والبروفيسور جوني هو تشونغ يين من CityU باستكشاف قابلية تشوه البيروفسكايت غير العضوي بالكامل. واكتشفوا أن البيروفسكايت يمكن أن يتحول إلى أشكال هندسية متميزة مع الحفاظ على خصائصه الوظيفية، وهو إنجاز غير مسبوق في أشباه الموصلات غير العضوية التقليدية.

قام الباحثون بتركيب أعمدة دقيقة أحادية البلورة من CsPbX3 (حيث يمكن أن تكون X أيونات Cl، أو Br، أو I) وأخضعوها لتجارب الضغط. وقد لاحظوا الانزلاقات المستمرة من الاضطرابات الجزئية على أنظمة الانزلاق المتعددة في الشبكة البلورية، مما مكن الأعمدة الدقيقة من التشوه إلى أشكال مختلفة دون أن تتكسر. أظهرت منطقة التشوه في الشبكة البلورية البيروفسكايت خصائص وظيفية غير تالفة، مما يثبت إمكانية استخدام هذه المواد في الإلكترونيات الضوئية القابلة للتشوه.

أجرى الفريق أيضًا تحليلات إلكترونية وهيكليًا لفهم الآلية الأساسية وراء القدرة على التحول. لقد حددوا حاجز طاقة منخفض الانزلاق وروابط Pb-X القوية كعوامل رئيسية تحافظ على السلامة الهيكلية للبلورة مع السماح بالانزلاقات السهلة. ظلت فجوة النطاق للشبكة البلورية CsPbX3 دون تغيير بعد التشوه، مما يشير إلى أن الهيكل الإلكتروني للمادة لم يتأثر.

يمهد هذا الاختراق الطريق لتصميم وتصنيع أجهزة طاقة مبتكرة وإلكترونيات قابلة للتشوه. النتائج لها آثار مهمة لاستكشاف أشباه الموصلات اللدنة الأخرى ذات الخصائص المماثلة.

المصدر: جامعة مدينة هونج كونج

المرجع: Xiaocui Li et al، "التحول الممكّن متعدد الانزلاق لجميع البيروفسكايتات غير العضوية،" Nature Materials (2023). دوى: 10.1038/s41563-023-01631-z