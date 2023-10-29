دراسة جديدة تكشف دور التفريغ تحت الجليدي في تسريع التراجع الجليدي في القطب الجنوبي

اكتشف باحثون في معهد سكريبس لعلوم المحيطات بجامعة كاليفورنيا سان دييغو أن التصريف تحت الجليدي، أي المياه الذائبة التي تتدفق إلى البحر من أسفل الأنهار الجليدية في القطب الجنوبي، يتسبب في فقدان الجليد بمعدل أسرع مما كان يعتقد سابقًا. وجدت هذه الدراسة الرائدة، التي وضعت نموذجًا لتأثير التصريف تحت الجليدي على تراجع نهرين جليديين في شرق القارة القطبية الجنوبية، أنه زاد مساهمة الأنهار الجليدية في ارتفاع مستوى سطح البحر بنسبة 15.7%، مما رفعه من 19 ملم إلى 22 ملم بحلول عام 2300. .

تحتوي الأنهار الجليدية في شرق القارة القطبية الجنوبية المعنية، والمعروفة باسم دينمان وسكوت، حاليًا على ما يكفي من الجليد للتسبب في ارتفاع مستوى سطح البحر بحوالي 1.5 متر (5 أقدام). ومع ذلك، فإن التوقعات الحالية لارتفاع مستوى سطح البحر، بما في ذلك توقعات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، لا تأخذ في الاعتبار تأثير التصريف تحت الجليدي. ويعني هذا الإغفال أن التوقعات الحالية قد تقلل من وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي في العقود المقبلة.

وشدد الباحثون على أهمية التنبؤ الدقيق بارتفاع مستوى سطح البحر العالمي من أجل رفاهية المجتمعات الساحلية. وقال تايلر بيلي، المؤلف الرئيسي للدراسة: "يعيش ملايين الأشخاص في مناطق ساحلية منخفضة، ولا يمكننا إعداد مجتمعاتنا بشكل مناسب دون توقعات دقيقة لارتفاع مستوى سطح البحر".

تتشكل المياه الذائبة تحت الجليدية عندما يذوب الجليد عند قاعدة الأنهار الجليدية ويتدفق إلى البحر. ويعتقد أن هذا التفريغ يسرع ذوبان الجرف الجليدي للأنهار الجليدية عن طريق إدخال حرارة المحيط الإضافية إلى التجويف الموجود أسفل الجليد العائم. ويساهم تراجع الأنهار الجليدية الناتج في الارتفاع العام في مستويات سطح البحر.

وسلط المؤلف المشارك للدراسة، جامين جرينباوم، الضوء على أهمية البحث وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات ضد انبعاثات الغازات الدفيئة. وفي سيناريو منخفض الانبعاثات، أظهر نموذجهم أن الأنهار الجليدية لم تتراجع بشكل كبير، مما منع المساهمة الجامحة في ارتفاع مستوى سطح البحر. قال جرينباوم: "إذا كانت هناك قصة يوم القيامة هنا، فهي ليست تفريغًا تحت الجليدي". "إن قصة يوم القيامة الحقيقية لا تزال هي الانبعاثات، والبشرية تمتلك القدرة على معالجة هذه القضية."

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو التفريغ تحت الجليدي؟

ج: يشير التصريف تحت الجليدي إلى المياه الذائبة التي تتدفق إلى البحر من أسفل الأنهار الجليدية.

س: كيف يؤثر التصريف تحت الجليدي على التراجع الجليدي؟

ج: يؤدي التصريف تحت الجليدي إلى تسريع ذوبان الأرفف الجليدية للأنهار الجليدية عن طريق إدخال حرارة المحيط الإضافية إلى التجويف الموجود أسفل الجليد الطافي.

س: هل تأخذ التوقعات الحالية لارتفاع مستوى سطح البحر بعين الاعتبار التصريف تحت الجليدي؟

ج: لا، العديد من التوقعات الحالية، بما في ذلك توقعات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، لا تأخذ في الاعتبار تأثير التصريف تحت الجليدي.

سؤال: هل يعني هذا أن ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي يمكن الاستهانة به؟

ج: نعم، تشير هذه الدراسة إلى أن التوقعات الحالية قد لا تعكس بدقة وتيرة ارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل.

س: ما هي الإجراءات التي يمكن أن تخفف من تأثير التصريف تحت الجليدي؟

ج: يعد تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة أمرًا بالغ الأهمية في تخفيف التأثير الإجمالي لتراجع الأنهار الجليدية الناجم عن التصريف تحت الجليدي.