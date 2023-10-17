تظهر غابات Subalpine في جبال روكي الشمالية مرونة في مواجهة الحرائق

كشفت دراسة حديثة أجراها باحث ما بعد الدكتوراه في مركز الشمال الأوسط للتكيف مع المناخ (NC CASC) عن مرونة الغابات تحت جبال الألب في جبال روكي الشمالية في مواجهة حرائق الغابات. قامت الدراسة بتحليل نوى رواسب البحيرة من بحيرة تحت جبال الألب في مونتانا، مما يوفر نظرة ثاقبة حول تعافي هذه الغابات على مدى 4,800 عام.

وخلافًا للتوقعات، وجدت الدراسة أنه لا يوجد اختلاف واضح في استجابات النظام البيئي للحرائق السابقة بناءً على فترات المناخ الرطب أو الجاف. وبدلا من ذلك، لاحظ الباحثون درجة عالية من التباين داخل السجلات، وهو ما لم يتم إثباته من قبل.

ويثير البحث تساؤلات حول قدرة هذه الغابات على الصمود في المستقبل في مواجهة تغير المناخ. ومع تزايد درجات الحرارة الأكثر دفئا والظروف الأكثر جفافا، فإن الظروف المناخية الحالية تتجاوز نطاق التقلبات التي شهدتها آلاف السنين الأخيرة.

تقليديا، اعتمد العلماء على سجلات حلقات الأشجار لفهم تاريخ الحرائق في الغابات. ومع ذلك، فإن الغابات الواقعة تحت جبال الألب تتعرض للحرائق بشكل غير متكرر، حيث يتراوح متوسط ​​الفترات الفاصلة بين 100 إلى 250 عامًا. غالبًا ما تؤدي هذه الحرائق إلى موت معظم الأشجار، إلى جانب فقدان السجلات التاريخية المخزنة داخل الأشجار.

وللتغلب على هذا القيد، تحول الباحثون إلى نوى رواسب البحيرة كمحفوظات طبيعية. توفر هذه النوى سجلات يعود تاريخها إلى آلاف السنين مقارنة بالقرون الموثقة بواسطة حلقات الأشجار. تحتوي الرواسب على مؤشرات للأنظمة البيئية السابقة، مثل حبوب اللقاح والفحم.

تعتمد هذه الدراسة على الأبحاث السابقة التي أنشأت سجلات طويلة المدى للبحيرات الفرعية في مونتانا وأيداهو، مما يكشف عن تاريخ شامل للحرائق في المنطقة. تشير النتائج إلى أن نشاط الحرائق الحالي لا يزال ضمن نطاق التباين الذي شهده على مدى 2,500 عام الماضية.

على الرغم من أن الغابات الواقعة تحت جبال الألب في جبال روكي الشمالية أظهرت مرونة في مواجهة الحرائق في الماضي، فمن المتوقع أن يؤدي تغير المناخ المستمر إلى انتشار الحرائق على نطاق أوسع. وقد لوحظ هذا الاتجاه بالفعل في مناطق أخرى، مثل جبال روكي الجنوبية.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم كيفية تكيف هذه الغابات مع أنظمة الحرائق المستقبلية والتأثيرات المحتملة على ديناميكياتها البيئية.

المصدر: جامعة كولورادو في بولدر