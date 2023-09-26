اكتشاف تاريخي جديد: تلسكوب جيمس ويب الفضائي يلتقط أبعد حلقة لأينشتاين على الإطلاق

حقق تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) اكتشافًا مذهلاً، حيث التقط حلقة أينشتاين التي تعد أبعد مثال تم رصده على الإطلاق. تحدث هذه الظاهرة النادرة، التي تنبأت بها النظرية النسبية لألبرت أينشتاين، عندما تشوه جاذبية جسم ضخم في المقدمة الزمكان المحيط به، مما يتسبب في ظهور الضوء القادم من الأجسام البعيدة منحنيًا ومشوهًا عند ملاحظته من الأرض.

تقع حلقة أينشتاين المكتشفة حديثًا، والمسماة JWST-ER1، على بعد 21 مليار سنة ضوئية وتحيط بمجرة كثيفة لا تزال محاطة بالغموض. عادة، تشكل الأجسام ذات عدسة الجاذبية أقواسًا أو حلقات جزئية، لكن حلقة أينشتاين الحقيقية تشكل دائرة كاملة، وهو ما يحدث فقط عندما يكون الجسم البعيد والجسم الأمامي والراصد في محاذاة تامة.

يتكون JWST-ER1 من جزأين: JWST-ER1g، وهي مجرة ​​مدمجة تعمل كجسم أمامي، وJWST-ER1r، الضوء القادم من مجرة ​​أبعد والذي يشكل الحلقة المضيئة. ويبعد JWST-ER1g حوالي 17 مليار سنة ضوئية عن الأرض، بينما يبعد JWST-ER1r مسافة 4 مليارات سنة ضوئية إضافية. ويتجاوز هذا الاكتشاف الرقم القياسي السابق لأبعد جسم عدسة مكتشف، والذي كان على بعد حوالي 14.7 مليار سنة ضوئية.

سمحت الحلقة الكاملة لـ JWST-ER1 للباحثين بحساب كتلة المجرة العدسية من خلال دراسة مقدار التشوه الزمكاني الذي تسببت فيه. وكشفت النتائج أن المجرة تمتلك كتلة تعادل حوالي 650 مليار شمس، مما يجعلها كثيفة بشكل غير عادي بالنسبة لحجمها. على الرغم من أن بعض هذه الكتلة الإضافية يمكن أن تعزى إلى المادة المظلمة، التي تشكل غالبية المادة في الكون، إلا أنه لا تزال هناك كتلة غير مفسرة لا يمكن تفسيرها بالنجوم أو المادة المظلمة وحدها.

ويتكهن العلماء بأن هذه المجرات القديمة ذات الكثافة المتساوية قد تمتلك كمية أكبر من المادة المظلمة أو عددًا أكبر من النجوم ذات الكتلة الصغيرة مقارنة بالمجرات الأحدث. ومع ذلك، من الضروري إجراء المزيد من الأبحاث لتسليط الضوء على هذا اللغز المثير للاهتمام.

يضيف اكتشاف حلقة أينشتاين JWST-ER1 إلى القائمة المتزايدة من الملاحظات الرائدة التي أجراها تلسكوب جيمس ويب الفضائي. لم تلتقط هذه الأداة المتطورة أبعد نجم تم اكتشافه على الإطلاق فحسب، بل قدمت أيضًا معلومات لا تقدر بثمن عن أقدم المجرات في الكون باستخدام عدسة الجاذبية. وبينما ننتظر بفارغ الصبر المزيد من الاكتشافات، يواصل تلسكوب جيمس ويب الفضائي توسيع حدود المعرفة الإنسانية وفهم الكون.

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