الإمارات تشهد آخر قمر عملاق لهذا العام

أضاءت سماء الإمارات العربية المتحدة وبقية أنحاء العالم، يوم الجمعة، قمراً عملاقاً مذهلاً. كان هذا هو القمر العملاق الرابع والأخير لهذا العام، مما يجعله حدثًا مثيرًا بشكل خاص لمراقبي السماء المتحمسين. ولم يحتاج السكان إلى أي معدات خاصة لمشاهدة روعة هذا البدر الأكبر من المعتاد، حيث بدا أكبر بنسبة 13% وأكثر سطوعًا بنسبة XNUMX% من متوسط ​​البدر.

استضاف مركز الثريا لعلم الفلك في دبي حدثًا حيث تمكن المتحمسون من التجمع والاستمتاع بالمشهد السماوي. ووفرت مجموعة دبي لعلم الفلك (DAG) تلسكوبات لإلقاء نظرة فاحصة على القمر العملاق، فضلاً عن تنظيم محاضرات وجلسات تصوير للحضور المهتمين.

إذًا، ما هو القمر العملاق بالضبط؟ وفقًا لـ DAG، يحدث ذلك عندما يصل البدر إلى أقرب نقطة من الأرض في مداره الإهليلجي، المعروف باسم الحضيض. يمنح هذا القرب القمر حجمًا ظاهريًا أكبر بشكل غير عادي عند رؤيته من الأرض.

ومن المثير للاهتمام أن هذا القمر العملاق يُشار إليه أيضًا باسم Harvest Moon. ويتوافق توقيت حدوثه مع بداية فصل الخريف. قبل توفر الكهرباء على نطاق واسع، اعتمد المزارعون على ضوء القمر لمساعدتهم في حصاد محاصيلهم ليلاً. كان سطوع قمر الحصاد مهمًا بشكل خاص خلال فصل الخريف، عندما كانت المحاصيل في أكبر حالاتها.

تجلب ظاهرة القمر العملاق الدهشة والبهجة لمراقبي السماء حول العالم. سواء أكان ذلك بالمراقبة باستخدام التلسكوب أو ببساطة بالتأمل في الجمال الطبيعي للقمر، فإن القمر العملاق بمثابة تذكير بعجائب الكون التي تحيط بنا.

مصادر:

– خليج تايمز: [أدخل المقال المصدر]

– مجموعة دبي لعلم الفلك (DAG) [أدخل URL]

– وكالة الفضاء الأمريكية ناسا [أدخل URL]