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صورة مذهلة لطلوع القمر فوق منارة هوك تم إدراجها في القائمة المختصرة لمسابقة التصوير الفلكي

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 26، 2023
صورة مذهلة لطلوع القمر فوق منارة هوك تم إدراجها في القائمة المختصرة لمسابقة التصوير الفلكي

تم إدراج الصورة الرائعة التي التقطها المصور توم أوهانلون لقمر أحمر دموي يرتفع فوق منارة هوك في القائمة المختصرة لمسابقة مصور العام لعلم الفلك في متحف غرينتش الملكي. التقط أوهانلون، الذي يقع مقره في أوفالي بأيرلندا، هذه الصورة المذهلة من مسافة 5.3 كيلومتر في نادي دونمور إيست للغولف.

وقد استقبلت المسابقة الآن، في عامها الخامس عشر، آلاف المشاركات من 15 دولة حول العالم. صورة أوهانلون، التي تحمل عنوان "شروق القمر فوق رأس الخطاف"، معروضة حاليًا في المتحف البحري الوطني في لندن كجزء من معرض يضم صورًا استثنائية أخرى مدرجة في القائمة المختصرة.

بالإضافة إلى عرضها في المعرض، ظهرت صورة أوهانلون أيضًا في الكتاب الرسمي للمسابقة، الذي نشرته كولينز بالتعاون مع متاحف غرينتش الملكية. الكتاب متاح للشراء حصريًا في المتحف وعلى الإنترنت.

معبرًا عن سعادته باختياره في القائمة المختصرة، قال أوهانلون: "إنه لشرف عظيم أن يتم الاعتراف بي بين بعض أفضل المصورين الفلكيين في العالم. تطلبت هذه الصورة تخطيطًا دقيقًا، وأنا ممتن لأنني تمكنت من التقاطها تمامًا كما تصورتها. وإنني أتطلع بفارغ الصبر لحضور الإطلاق الرسمي للمعرض في لندن.

تُظهر الصورة الجمال المذهل لشروق القمر فوق منارة هوك، المغطاة باللون الأحمر العميق. يسلط تنفيذ أوهانلون الناجح لهذه الصورة الضوء على مهارته وتفانيه في فن التصوير الفلكي.

مصادر:
- معيار روس الجديد
- أفضل مصور فلكي للمتاحف الملكية في غرينتش لهذا العام
– المتحف البحري الوطني، لندن

By فيكي ستافروبولو

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