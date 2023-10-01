جمال الفضاء السحيق: التقاط سديم الروح

قدم لنا تلسكوب هابل الفضائي مرة أخرى صورة مذهلة تكشف عن الجمال الآسر للفضاء السحيق. في هذه الصورة الأخيرة، نتعامل مع الألوان النابضة بالحياة للسديم الذي يذكرنا بأوراق الخريف. تُعرف المنطقة محل التركيز باسم Westerhout 5 أو سديم الروح، وتقع على بعد 7,000 سنة ضوئية.

تشتهر السدم الانبعاثية، مثل Westerhout 5، بألوانها الساحرة وأشكالها المعقدة. هذه العجائب البصرية هي نتيجة الغاز المتأين الناتج عن الإشعاع المكثف المنبعث من النجوم الساخنة الساطعة. عندما تولد هذه النجوم الضخمة وتطلق رشقات نارية قوية من الإشعاع والرياح النجمية، فإنها تقوم في نفس الوقت بإزالة المواد القريبة، مما يمنع تكوين نجوم جديدة على مقربة منها. تخلق هذه العملية جيوبًا فارغة داخل السديم، بينما تقوم في نفس الوقت بدفع الغاز المتبقي إلى مكان أقرب معًا، مما يشكل مناطق أكثر كثافة حيث يمكن أن تتشكل النجوم الجديدة.

إحدى الميزات اللافتة للنظر في هذه الصورة هي وجود ميزة رائعة تسمى الكرة الغازية المتبخرة العائمة الحرة (frEGG). توجد في الجزء العلوي الأيسر الأوسط من الصورة، هذه المنطقة المظلمة والممدودة على شكل الشرغوف مقاومة للإشعاع المؤين الذي يؤثر على الغاز المحيط. داخل هذا الجيب الكثيف من الغاز، قد تتشكل نجوم جديدة في النهاية مع زيادة الكثافة وارتفاع درجة الحرارة، مما يوفر بيئة مثالية لتطور النجم الأولي.

يقدم تلسكوب هابل الفضائي، وهو تعاون بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، صورًا رائعة لا تبهرنا بجمالها فحسب، بل تساهم أيضًا في فهمنا لاتساع الكون وتعقيده.

مصادر:

– ناسا / وكالة الفضاء الأوروبية تلسكوب هابل الفضائي