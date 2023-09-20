لمحة عن الظلام: كاميرا ShadowCam التابعة لناسا تكشف عن حفرة مخفية على القمر

أنتجت وكالة ناسا صورة رائعة لحفرة مخفية منذ فترة طويلة على سطح القمر باستخدام مجموعة من الصور من كاميرتين مختلفتين. تقع الحفرة، المعروفة باسم حفرة شاكلتون، في القطب الجنوبي للقمر، حيث تتلقى أعلى التلال والقمم فقط ضوء الشمس بسبب ميل القمر. توفر هذه المنطقة، التي يكتنفها الظلام في الغالب، فرصًا لـ "الفخاخ الباردة" حيث يمكن إخفاء الماء أو الجليد عن الشمس.

تعتبر حفرة شاكلتون عالمًا غامضًا يحرص العلماء على استكشافه بشكل أكبر، حيث يبدو أنها مكان مثالي لوجود الماء على شكل جليد. يواجه الجزء الأوسط من الحفرة درجات حرارة منخفضة للغاية، لا تتجاوز -173 درجة مئوية (أو -280 درجة فهرنهايت). إذا كان بخار الماء الناتج عن اصطدام مذنب قديم موجودا، فمن المحتمل أن يكون متجمدا، وربما مختبئا تحت السطح.

للتحقيق في احتمالية وجود جليد مائي على سطح القمر، يخطط علماء الفلك الصينيون لنشر مسبار طائر صغير للحفر في شاكلتون كريتر في عام 2026. وفي هذه الأثناء، تستخدم وكالة ناسا جهازًا متخصصًا، يُعرف باسم ShadowCam، للتنقيب في الظلام الدائم.

تعد كاميرا ShadowCam، التي تم إطلاقها على القمر الصناعي الكوري في أغسطس 2022، أكثر حساسية للضوء في المناطق المظللة بأكثر من 200 مرة مقارنة بالكاميرات القمرية الأخرى. فهو يلتقط صورًا لسطح القمر المظلم من خلال الاستفادة من "ضوء الأرض"، وهو ضوء الشمس المنعكس من كوكبنا، الذي يضيء القمر. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يستخدم انعكاسات ضوء الشمس من جبال القمر والتلال.

ومع ذلك، تواجه ShadowCam تحديات عند تصوير المناطق الساطعة بسبب التشبع الزائد. للتغلب على هذه المشكلة، ابتكر فريق ShadowCam حلاً من خلال إنشاء صورة فسيفسائية. من خلال استبدال المناطق المعرضة للضوء بشكل مفرط بصور من كاميرات قمرية أخرى في المدار، تظهر خريطة مرئية شاملة للتضاريس والسمات الجيولوجية لكل من الأجزاء الأكثر سطوعًا والأكثر ظلمة من القمر.

يمثل هذا الكشف المذهل خطوة مهمة نحو فهم الألغاز الموجودة داخل فترات الاستراحة المظلمة للقمر. مع تحسين كل كاميرا لظروف إضاءة محددة، تخلق الصور المجمعة رؤية غير مسبوقة لتضاريس القمر وميزاته. تواصل كاميرا ShadowCam التابعة لناسا مهمتها للكشف عن الأسرار المخفية في أعماق القمر الصناعي المجاور لنا.

التعاريف:

1. حفرة شاكلتون: حفرة تقع في القطب الجنوبي للقمر، وهي عرضة للمناطق المظللة والموائل المحتملة للجليد المائي.

2. ShadowCam: كاميرا متخصصة أطلقتها وكالة ناسا لالتقاط صور للمناطق المظلمة من القمر باستخدام ضوء الأرض وانعكاسات ضوء الشمس.

مصادر:

- المقال الأصلي: ناسا

- التعاريف المستمدة من المعرفة العامة