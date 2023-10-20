مركبة جونو الفضائية تكشف عن صور مذهلة لأقمار المشتري

التقطت مركبة الفضاء جونو التابعة لوكالة ناسا صورًا مذهلة لقمر المشتري، آيو، تظهر نشاطه البركاني. آيو هو أكثر الأجرام السماوية بركانية في النظام الشمسي، وهو معروف بانفجاراته المستمرة وهو القمر الأعمق لكوكب المشتري. أكملت جونو، التي كانت تدرس كوكب المشتري وأقماره لأكثر من سبع سنوات، مؤخرًا دورتها الخامسة والخمسين، والتي حصلت خلالها على صور قريبة لآيو.

تصور صور جونو السطح البركاني المليء بالثقوب لآيو، مع 15 إطارًا تظهر مناطق مختلفة من القمر. تكشف هذه الصور، التي التقطها جيسون بيري من جامعة أريزونا، عن أعمدة بركانية بالقرب من الجزء السفلي من الإطارات. واقتربت المركبة الفضائية من سطح آيو على مسافة 7,260 ميلًا، مما أعطى العلماء نظرة تفصيلية على السمات الجيولوجية المثيرة للاهتمام للقمر.

ينبع النشاط البركاني لآيو من تسخين المد والجزر الناجم عن تمدد القمر المستمر بسبب جاذبية المشتري القوية. يقدر العلماء أن أكثر من 150 بركانًا على آيو تثور بشكل نشط في أي وقت. ستساهم البيانات التي جمعتها جونو في فهم العمليات البركانية لآيو وتساعد في التخطيط للبعثات المستقبلية لاستكشاف أقمار النظام الشمسي الخارجي.

تم تصميم جونو في البداية لـ 32 مدارًا، وأدى أداء جونو الرائع إلى تمديد المهمة حتى عام 2025. وتسمح هذه العمليات الممتدة لجونو بمواصلة استكشاف أقمار المشتري، مما يوفر رؤى قيمة حول تكوين ونشاط هذه العوالم البعيدة. ستكون الصور التي حصلت عليها جونو بمثابة مورد قيم للمهمات القادمة مثل يوروبا كليبر التابعة لناسا، والتي من المقرر إطلاقها في المستقبل القريب، ومستكشف أقمار المشتري الجليدية التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (JUICE)، المقرر استكشاف أوروبا وجانيميد وكاليستو في عام 2030. أوائل الثلاثينيات.

مصادر:

- ناسا/مختبر الدفع النفاث-معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا/SwRI/MSSS/كيفن إم جيل

- ناسا / JPL-CalTech / SwRI / MSSS / جيسون بيري