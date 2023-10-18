حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

صورة مذهلة تم التقاطها بواسطة القمر الصناعي DSCOVR التابع لناسا تظهر كسوف الشمس الحلقي من على بعد مليون ميل

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 18، 2023
صورة مذهلة تم التقاطها بواسطة القمر الصناعي DSCOVR التابع لناسا تظهر كسوف الشمس الحلقي من على بعد مليون ميل

التقط مصور EPIC (كاميرا التصوير الأرضي متعدد الألوان) التابع لناسا، الموجود على متن القمر الصناعي DSCOVR (مرصد مناخ الفضاء العميق)، صورة مذهلة لكسوف حلقي للشمس من على بعد مليون ميل. تُظهر الصورة منطقة مظلمة فوق الولايات المتحدة، ناجمة عن ظل القمر أثناء مروره بين الأرض والشمس.

تم إطلاق DSCOVR، الذي يتم تشغيله بشكل مشترك بين NASA وNOAA والقوات الجوية الأمريكية، بواسطة SpaceX في عام 2015. وتتمثل مهمته الأساسية في مراقبة الرياح الشمسية للتنبؤ بالطقس الفضائي، ولكنه يلتقط أيضًا صورًا للأرض. ويقع القمر الصناعي في نقطة لاغرانج 1، وهي منطقة مستقرة الجاذبية على بعد حوالي مليون ميل من الأرض.

ويحدث الكسوف الحلقي للشمس عندما تصطف الأرض والقمر والشمس بطريقة تخلق ظل القمر و"حلقة النار". على عكس كسوف الشمس الكلي حيث يحجب القمر الشمس تمامًا، خلال كسوف الشمس الحلقي، يغطي القمر قرص الشمس جزئيًا فقط، مما يخلق حلقة مشرقة حوله. وتوصف هذه الظاهرة عادة باسم "حلقة النار".

ولم تكن ذروة الكسوف الحلقي للشمس مرئية إلا على طول شريط ضيق يمتد عبر تسع ولايات أمريكية، من أوريغون إلى تكساس. كما تمكنت أجزاء من أمريكا الوسطى والجنوبية من مشاهدة الحدث. وتتطلب مشاهدة الكسوف بأمان استخدام نظارات أو مشاهدين خاصين.

توفر الصورة التي تم التقاطها بواسطة مصور EPIC منظورًا فريدًا ومذهلًا لكسوف الشمس الحلقي، حيث تعرض الجمال المذهل والعجائب السماوية في عالمنا.

مصادر:
- ناسا
- نوا
– القوات الجوية الأمريكية

By غابرييل بوتا

منشور له صلة

علوم

العثور على الحمض النووي البشري القديم في إنسان نياندرتال يعود تاريخه إلى أكثر من 250,000 ألف عام

أكتوبر 18، 2023 مامفو بريشيا
علوم

تشتيت انتباه الروبوتات: دليل على "التسكع الاجتماعي" في مكان العمل

أكتوبر 18، 2023 غابرييل بوتا
علوم

توصلت الدراسة إلى أن البشر يولون اهتمامًا أقل للعمل عندما يعتقدون أن الروبوتات قد فحصته

أكتوبر 18، 2023 فيكي ستافروبولو

فاتك

علوم

العثور على الحمض النووي البشري القديم في إنسان نياندرتال يعود تاريخه إلى أكثر من 250,000 ألف عام

أكتوبر 18، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

صورة مذهلة تم التقاطها بواسطة القمر الصناعي DSCOVR التابع لناسا تظهر كسوف الشمس الحلقي من على بعد مليون ميل

أكتوبر 18، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

تشتيت انتباه الروبوتات: دليل على "التسكع الاجتماعي" في مكان العمل

أكتوبر 18، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

توصلت الدراسة إلى أن البشر يولون اهتمامًا أقل للعمل عندما يعتقدون أن الروبوتات قد فحصته

أكتوبر 18، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات