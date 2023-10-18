صورة مذهلة تم التقاطها بواسطة القمر الصناعي DSCOVR التابع لناسا تظهر كسوف الشمس الحلقي من على بعد مليون ميل

التقط مصور EPIC (كاميرا التصوير الأرضي متعدد الألوان) التابع لناسا، الموجود على متن القمر الصناعي DSCOVR (مرصد مناخ الفضاء العميق)، صورة مذهلة لكسوف حلقي للشمس من على بعد مليون ميل. تُظهر الصورة منطقة مظلمة فوق الولايات المتحدة، ناجمة عن ظل القمر أثناء مروره بين الأرض والشمس.

تم إطلاق DSCOVR، الذي يتم تشغيله بشكل مشترك بين NASA وNOAA والقوات الجوية الأمريكية، بواسطة SpaceX في عام 2015. وتتمثل مهمته الأساسية في مراقبة الرياح الشمسية للتنبؤ بالطقس الفضائي، ولكنه يلتقط أيضًا صورًا للأرض. ويقع القمر الصناعي في نقطة لاغرانج 1، وهي منطقة مستقرة الجاذبية على بعد حوالي مليون ميل من الأرض.

ويحدث الكسوف الحلقي للشمس عندما تصطف الأرض والقمر والشمس بطريقة تخلق ظل القمر و"حلقة النار". على عكس كسوف الشمس الكلي حيث يحجب القمر الشمس تمامًا، خلال كسوف الشمس الحلقي، يغطي القمر قرص الشمس جزئيًا فقط، مما يخلق حلقة مشرقة حوله. وتوصف هذه الظاهرة عادة باسم "حلقة النار".

ولم تكن ذروة الكسوف الحلقي للشمس مرئية إلا على طول شريط ضيق يمتد عبر تسع ولايات أمريكية، من أوريغون إلى تكساس. كما تمكنت أجزاء من أمريكا الوسطى والجنوبية من مشاهدة الحدث. وتتطلب مشاهدة الكسوف بأمان استخدام نظارات أو مشاهدين خاصين.

توفر الصورة التي تم التقاطها بواسطة مصور EPIC منظورًا فريدًا ومذهلًا لكسوف الشمس الحلقي، حيث تعرض الجمال المذهل والعجائب السماوية في عالمنا.

مصادر:

- ناسا

- نوا

– القوات الجوية الأمريكية