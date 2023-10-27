دراسة حركة قطرات الماء على طول الألياف: رؤى جديدة حول حصاد المياه

وفي إطار السعي لتطوير أساليب مبتكرة لجمع المياه في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، أجرى باحثون من جامعة لييج دراسة لفهم كيفية تدفق قطرات الماء على طول الألياف. وسلطت النتائج التي توصلوا إليها، والتي نشرت في مجلة Physical Review Fluids، الضوء على العوامل التي تؤثر على حركة هذه القطرات ولها آثار على تصميم الهياكل اللازمة لجمع المياه في الغلاف الجوي.

على غرار مفهوم مزارع الرطوبة في الخيال العلمي، قامت العديد من أنواع النباتات في المناطق القاحلة بتكييف استراتيجيات لالتقاط المياه من الهواء من أجل البقاء. ولإعادة إنتاج هذه الآليات وتعزيزها، قام العلماء بدراسة الديناميكيات الأساسية لنقل المياه وجمع رطوبة الغلاف الجوي في الصحاري.

ركز البحث، الذي قادته مجموعة الأبحاث والتطبيقات في الفيزياء الإحصائية بجامعة لييج، على تتبع خصائص وديناميكيات قطرات الماء أثناء انزلاقها على طول الألياف الفردية أو حزم الألياف. وللتغلب على التحدي المتمثل في تتبع القطرات لمسافات طويلة، ابتكر الباحثون جهازًا يحرك الألياف لتتناسب مع سرعة القطرة، مما يجعلها تبدو ثابتة أمام الكاميرا.

وكشفت الدراسة أن قطر الألياف وبنيتها التحتية يلعبان أدوارًا حاسمة في سرعة تدفق القطرات. أدت الألياف السميكة إلى تباطؤ حركة القطرات، كما هو متوقع. عندما تم لف عدة ألياف معًا لتكوين حزمة، زاد قطر الحزمة، مما أدى إلى انخفاض السرعة. ومع ذلك، فقد لوحظت ظاهرة رائعة: عند مقارنة ألياف واحدة يبلغ قطرها 0.28 مم بحزمة من ليفين يبلغ قطرها 0.14 مم، تحركت القطرة الموجودة على الحزمة بشكل أسرع وفقدت حجمًا أكبر. ويفترض الباحثون أن القطرة تملأ الأخاديد بين الألياف، مما يخلق حاجزًا سائلًا يسهل الانزلاق بشكل أسرع.

وتساهم هذه الدراسة في تطوير هياكل فعالة لجمع المياه الجوية، مما قد يعزز فعالية الشبكات السحابية بتكلفة منخفضة. تؤكد النتائج أيضًا على أهمية مراقبة البنى التحتية في الكائنات الحية التي تعيش في البيئات الصحراوية وقدرتها على إلهام الابتكارات التكنولوجية في مجال النقل المائي.

الأسئلة الأكثر تكرارا

س: ما هو الهدف من الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة لييج؟

كان الغرض من الدراسة هو دراسة العوامل المؤثرة على حركة قطرات الماء على طول الألياف والحصول على نظرة ثاقبة حول طرق حصاد المياه في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

س: كيف تتبع الباحثون القطرات؟

وطوّر الباحثون جهازًا يحرك الألياف لتتناسب مع سرعة القطرة، مما يجعلها تبدو ثابتة أمام الكاميرا.

س: ما هو الدور الذي يلعبه قطر الألياف في تدفق القطرات؟

تؤدي الألياف السميكة إلى حركة أبطأ للقطيرات، بينما تسمح الألياف الرقيقة بتدفق أسرع.

س: ما هي الظاهرة المثيرة للاهتمام التي لوحظت في الدراسة؟

عند مقارنة ألياف مفردة بحزمة من أليافين من نفس القطر، تحركت القطرة الموجودة على الحزمة بشكل أسرع وفقدت حجمًا أكبر. من المفترض أن الأخاديد الموجودة بين الألياف تخلق حاجزًا سائلًا يسهل الانزلاق بشكل أسرع.

س: كيف يمكن لهذه النتائج أن تساهم في تجميع المياه في الغلاف الجوي؟

يمكن لهذه النتائج أن تحسن تصميم الهياكل اللازمة لجمع المياه في الغلاف الجوي، مثل الشباك السحابية، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وانخفاض التكاليف.