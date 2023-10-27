فهم التكيفات الجينية لشقائق النعمان البحرية للبقاء على قيد الحياة في الفتحات الحرارية المائية في أعماق البحار

تعد الفتحات الحرارية المائية في أعماق البحار واحدة من أكثر البيئات قسوة وقسوة على وجه الأرض. ومع ذلك، فقد تكيفت العديد من الكائنات الحية الرائعة والفريدة من نوعها لتزدهر في هذه الظروف القاسية. سلطت دراسة حديثة نشرت في Science Advances الضوء على التكيفات الجينية لنوع معين من شقائق النعمان البحرية، Alvinactis idsseensis sp. نوفمبر، مما يسمح لها بالبقاء على قيد الحياة بالقرب من الفتحات الحرارية المائية في أعماق البحار.

وقد أظهرت الأبحاث السابقة أن العيش بالقرب من الفتحات الحرارية المائية يتطلب التكيف مع الضغط الشديد والظلام ودرجات الحرارة المرتفعة والانبعاثات الكيميائية السامة. ويهدف الباحثون إلى الحصول على فهم أعمق لهذه التكيفات من خلال دراسة جينات الكائنات البحرية التي تعيش في هذه البيئة.

ركز الباحثون على A. idsseensis، وهو نوع سائد من شقائق النعمان البحرية تم العثور عليه بالقرب من الفتحات الحرارية المائية، وأجرى الباحثون تحليلًا جينيًا للمخلوق. أحد النتائج البارزة هو أن شقائق النعمان تمتلك 13 جينًا لنفاذية الميتوكوندريا الانتقالية (MTP). وتشارك هذه الجينات في إزالة السموم من المعادن الثقيلة ومساعدة الكائنات الحية على استقلاب هذه السموم.

وللتحقق من الدور الوقائي لهذه الجينات، أدخل الباحثون اثنتين منها في عينات الخميرة وعرضوها لمستويات عالية من المنجنيز. وكشفت التجربة أن الجينات توفر بالفعل الحماية ضد التسمم بالمعادن، مما يسلط الضوء على أهميتها في بقاء شقائق النعمان البحرية في البيئات الحرارية المائية.

تساهم هذه النتائج في فهمنا للتكيفات الرائعة التي تظهرها الكائنات الحية في الموائل القاسية. ومن خلال دراسة جينات شقائق النعمان البحرية، يمكن للباحثين الكشف عن رؤى قيمة حول الآليات التي تمكن الحياة من الاستمرار في أعماق البحار. قد يكون لهذه المعرفة آثار أوسع لفهم حدود الحياة على كوكبنا وربما الكشف عن استراتيجيات جديدة للتعامل مع التحديات البيئية.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو التنفيس الحراري المائي؟

ج: الفوهة الحرارية المائية هي شق في قاع البحر يطلق سوائل ساخنة غنية بالمعادن في المياه المحيطة بسبب النشاط البركاني.

س: كيف تعيش الكائنات الحية بالقرب من الفتحات الحرارية المائية؟

ج: طورت الكائنات الحية التي تعيش في الفتحات الحرارية المائية تكيفات مختلفة لتحمل الظروف القاسية، بما في ذلك الإنزيمات المتخصصة لاستقلاب السموم، والبروتينات المقاومة للحرارة، والآليات الفسيولوجية الفريدة.

س: لماذا دراسة شقائق النعمان البحرية؟

ج: تعتبر شقائق النعمان البحرية موضوعات مثيرة للاهتمام للبحث لأنها تمثل مجموعة فريدة من الكائنات الحية التي تكيفت بنجاح مع بيئات متنوعة، بما في ذلك الفتحات الحرارية المائية. ومن خلال دراسة جيناتهم، يمكن للعلماء الحصول على نظرة ثاقبة للأساس الجيني لهذه التعديلات.