دراسة تحذر من المخاطر المرتبطة بالبلاستيك النانوي والمعادن في النظم البيئية للمياه العذبة

سلطت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة كويمبرا الضوء على مخاطر التلوث الناجم عن المواد البلاستيكية النانوية والمعادن في النظم البيئية للمياه العذبة. نشرت الدراسة في مجلة التلوث البيئي بعنوان "هل تعمل المواد البلاستيكية النانوية الوظيفية على تعديل الاستجابات الخلوية والفسيولوجية للفطريات المائية للمعادن؟" يشير إلى أن التشغيل السطحي للمواد البلاستيكية النانوية يمكن أن يعزز امتصاص المعادن، وبالتالي التأثير على تأثيرات المعادن على الفطريات المائية.

يؤكد البحث على التأثيرات المحتملة للتلوث المشترك بالبلاستيك النانوي والمعادن في بيئات المياه العذبة. ويسلط الضوء على أهمية فهم التأثيرات المشتركة للملوثات على الكائنات الحية، مع الأخذ في الاعتبار تعايشها الحتمي. المياه العذبة، التي تعمل كواجهة بين الأجزاء الأرضية والمائية، معرضة بشكل خاص للملوثات. تساهم أنشطة التعدين في وجود المعادن في أنظمة المياه العذبة، مما يؤدي إلى تفاقم تعايش المعادن مع الملوثات الناشئة مثل المواد البلاستيكية النانوية.

تُستخدم المواد البلاستيكية النانوية، وهي أجزاء بلاستيكية يقل حجمها عن 1,000 نانومتر، بشكل شائع في صناعات مثل الأدوية ومستحضرات التجميل ومنتجات التنظيف. في هذه الدراسة، كانت الفطريات المائية هي محور البحث. تلعب هذه الفطريات دورًا حاسمًا في تحلل المواد العضوية في المجاري المائية الصغيرة وتسهيل نقل الطاقة والمغذيات عبر السلسلة الغذائية.

أجريت الاختبارات المعملية باستخدام نوعين من البلاستيك النانوي: البوليسترين العادي والكربوكسيلات، بتركيزات واقعية. كشفت النتائج أن التعرض المشترك للفطريات المائية Articulospora tetracldia للبلاستيك النانوي والنحاس واللدائن النانوية الوظيفية مع النحاس أدى إلى الإجهاد التأكسدي وتمزق الغشاء. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت العلاجات التي تتضمن مواد بلاستيكية نانوية وظيفية مع النحاس استجابة خلوية أكبر ونموًا فطريًا مكبوتًا.

تضيف هذه الدراسة إلى مجموعة الأبحاث المتزايدة المتعلقة بالتلوث الذي تسببه المواد البلاستيكية الدقيقة والنانوية في النظم البيئية المائية. وقد أظهرت الدراسات السابقة مستويات عالية من اللدائن الدقيقة في مصبات الأنهار وتراكم البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية المرتبطة باللدائن الدقيقة في الأنظمة المائية. وهو بمثابة تحذير آخر من الآثار الضارة للملوثات على صحة وعمل النظم الإيكولوجية للمياه العذبة.

المصادر: جامعة كويمبرا