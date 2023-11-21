دراسة جديدة تحدد استراتيجيات التواصل الفعال في الفرق الافتراضية العالمية

في دراسة حديثة نشرت في المجلة الدولية للإدارة الثقافية المشتركة، سلط العلماء الضوء على العديد من الاستراتيجيات التي يمكن أن تعزز التواصل وتبادل المعرفة في الفرق الافتراضية العالمية (GVTs). ركز البحث على التحديات التي يواجهها المديرون والموظفين من مختلف الخلفيات الثقافية واللغوية والجغرافية عند المشاركة في الاجتماعات الإلكترونية.

أصبحت GVTs ذات شعبية متزايدة، خاصة مع ظهور فرص العمل عن بعد التي حفزتها جائحة كوفيد-19. وقد دفع هذا العلماء إلى استكشاف كيف يمكن لهذه الفرق المتنوعة أن تتبادل المعلومات والأفكار بشكل فعال عبر الحدود الثقافية. ويؤكد الدكتور زكريا، المؤلف الرئيسي للدراسة من جامعة الشارقة، على ضرورة قيام الأفراد بتعديل سلوكهم تبعاً للسياق المحدد للتواصل.

تسلط الدراسة الضوء على ممارسة التبديل الثقافي كعامل مهم في الأداء الفعال بين الثقافات. ومن خلال تكييف السلوكيات اللغوية والثقافية لتتوافق مع المعايير المختلفة، يمكن لأعضاء الفريق سد الفجوات الثقافية وتحسين الفهم. حدد الباحثون ثلاثة دوافع محددة تدفع الأفراد إلى تعديل سلوكياتهم التواصلية: المباشرة في الكلام، والانفتاح أثناء تبادل المعرفة، والأهداف الموجهة نحو المهام.

تبين أن الانفتاح والود بين أعضاء الفريق يسهم بشكل كبير في بناء الثقة في GVTs. يوصي الباحثون بأن تشارك الفرق في تبادل المعرفة مع التركيز على خلق مستوى عالٍ من الثقة بين الزملاء. بالإضافة إلى ذلك، حددت الدراسة أهمية التعرف على الاختلافات بين الثقافات التواصلية ذات السياق العالي والثقافات التواصلية ذات السياق المنخفض. تؤكد ثقافات السياق العالي على السياق الأساسي والنبرة في الرسائل، في حين تعطي ثقافات السياق المنخفض الأولوية للتواصل الواضح والمباشر.

نتائج هذه الدراسة لها آثار عملية على المنظمات متعددة الجنسيات، وأعضاء الفريق الافتراضي العالمي، والمدربين متعددي الثقافات. يقترح الباحثون أنه يمكن تطوير برامج التدريب لتثقيف الأفراد حول مفهوم تبديل الرموز الثقافية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لأداء فعال في البيئات متعددة الثقافات. يمكن لهذه المعرفة أن تعزز استراتيجيات الاتصال وتؤثر بشكل إيجابي على أداء الفريق في الفرق الافتراضية العالمية.

بشكل عام، توفر الدراسة رؤى قيمة حول تحديات واستراتيجيات التواصل الفعال في GVTs. مع استمرار اكتساب العمل عن بعد أهمية كبيرة، سيكون فهم عوائق التواصل بين الثقافات ومعالجتها أمرًا ضروريًا للمؤسسات لتعزيز التعاون والنجاح في الفرق الافتراضية العالمية.

أسئلة وأجوبة

ما هي الفرق الافتراضية العالمية (GVTs)؟

الفرق الافتراضية العالمية (GVTs) هي فرق من الأفراد الذين يعملون عن بعد عبر بلدان ومناطق زمنية وخلفيات ثقافية مختلفة باستخدام المنصات الافتراضية كوسيلة رئيسية للاتصال والتعاون.

ما هو التبديل الثقافي؟

يشير تبادل الرموز الثقافية إلى ممارسة تكييف السلوكيات اللغوية والثقافية لتتوافق مع الأعراف الثقافية وأساليب الاتصال المختلفة. وهو ينطوي على تعديل أنماط الاتصال الخاصة بالفرد لسد الفجوات الثقافية وتعزيز التفاهم في التفاعلات بين الثقافات.

لماذا يعد التواصل الفعال مهمًا في GVTs؟

يعد التواصل الفعال أمرًا حيويًا في GVTs لضمان التفاهم والتعاون وتبادل المعرفة بين أعضاء الفريق من خلفيات ثقافية متنوعة. فهو يساعد في التغلب على الحواجز اللغوية، ويعزز بناء الثقة، ويتيح تبادل الأفكار والمعلومات القيمة.

كيف يمكن للمنظمات تسهيل التواصل الفعال في GVTs؟

يمكن للمؤسسات تسهيل التواصل الفعال في GVTs من خلال تعزيز الانفتاح والثقة والحساسية الثقافية بين أعضاء الفريق. يمكن أن يكون توفير برامج التدريب على التواصل بين الثقافات وتبديل الرموز الثقافية مفيدًا أيضًا في تعزيز استراتيجيات الاتصال وتحسين أداء الفريق.