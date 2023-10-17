تسليط الضوء على المادة المظلمة: هل يمكن للنجوم النابضة أن تكشف عن محاور مراوغة؟

المادة المظلمة، المادة الغامضة غير المرئية التي تشكل جزءًا كبيرًا من كوننا، استعصت على العلماء منذ فترة طويلة اكتشافها. في الواقع، تشير التقديرات إلى أن 85% من المادة في الكون تتكون من مادة مظلمة. وفي حين أن وجودها معروف من خلال تأثيرات الجاذبية على الأجسام الفلكية الأخرى، إلا أن العلماء ما زالوا يرغبون في الحصول على المزيد من الأدلة المباشرة على وجود المادة المظلمة وفهم أفضل لطبيعتها الحقيقية.

هناك شيء واحد واضح: لا يمكن أن تتكون المادة المظلمة من نفس نوع المادة التي نعرفها. لو كان الأمر كذلك، لأظهرت المادة المظلمة سلوكًا مشابهًا للمادة العادية، وتشكل النجوم وانبعاث الضوء. لا بد أن يكون هناك شيء مختلف بشأن المادة المظلمة، شيء يتفاعل بشكل ضعيف مع الجسيمات المعروفة ويظل بعيد المنال.

أحد المرشحين المحتملين للمادة المظلمة هو الجسيم الافتراضي المعروف باسم الأكسيون. تم تقديمه في الأصل في السبعينيات لشرح التناقض في فصل الشحنات الموجبة والسالبة داخل النيوترون، ومن المفترض أن تتفاعل المحاور بشكل ضعيف جدًا مع المادة العادية. هذا التفاعل، أو عدم وجوده، يمكن أن يفسر سبب عدم اكتشاف المحاور مطلقًا.

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن النجوم النابضة، وهي نجوم نيوترونية تدور بسرعة، قد تحمل المفتاح لاكتشاف المحاور وبالتالي المادة المظلمة. تمتلك النجوم النابضة، المعروفة بإصدار حزم مشرقة من موجات الراديو، مجالات كهرومغناطيسية قوية للغاية. إذا كانت المحاور موجودة، فيمكن إنتاجها بكميات كبيرة في وجود هذه الحقول ثم تحويلها بعد ذلك إلى ضوء يمكن اكتشافه.

ولاختبار هذه الفرضية، قام فريق من الفيزيائيين وعلماء الفلك ببناء إطار نظري وإجراء عمليات محاكاة حاسوبية. قامت عمليات المحاكاة هذه بنمذجة إنتاج المحاور حول النجوم النابضة وتحويلها لاحقًا إلى إشعاع راديوي منخفض الطاقة. ومن خلال مقارنة هذه المحاكاة بملاحظات النجوم النابضة القريبة، يأمل الباحثون في تحديد أي إشارات راديوية إضافية يمكن أن تعزى إلى المحاور.

في حين أن نتائج هذا الاختبار الأولي لم يتم نشرها بعد، إلا أن هذا البحث يمثل خطوة مثيرة للأمام في السعي لفهم المادة المظلمة. من خلال تسخير قوة النجوم النابضة ومجالاتها الكهرومغناطيسية القوية، قد يلقي العلماء أخيرًا بعض الضوء على الطبيعة المراوغة للمادة المظلمة ويحتمل أن يكشفوا عن وجود الأكسيونات.

مصادر:

– [المادة المظلمة](https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_matter)

– [النجوم النابضة](https://en.wikipedia.org/wiki/Pulsar)

– [أكسيونات](https://en.wikipedia.org/wiki/Axion)