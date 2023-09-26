يصعب التعرف على الوجوه: التطور أم السلوك المكتسب؟

تهدف دراسة حديثة أجراها باحثون إلى تحديد ما إذا كانت الصعوبة في التعرف على الوجوه ترجع إلى التطور أو السلوك المكتسب. ركزت الدراسة على رجل برازيلي معاق بشدة ورأسه مقلوب، والذي كان بمثابة مصدر إلهام للبحث.

تناول الباحثون الدراسة من منظورين: التطور والسلوك المتعلم. من وجهة نظر تطورية، بحثت الدراسة فيما إذا كان البشر يميلون بشكل طبيعي إلى التعرف على الوجوه، وما إذا كانت الصعوبات في التعرف على الوجه يمكن أن تعزى إلى عوامل وراثية. من ناحية أخرى، استكشفت الدراسة أيضًا إمكانية أن تكون الصعوبات في التعرف على الوجوه سلوكًا مكتسبًا، ناجمًا عن تأثيرات بيئية أو ثقافية.

في حين أن البشر بشكل عام ماهرون في التعرف على الوجوه، فقد وجدت الدراسة أن الرجل ذو الإعاقة الشديدة واجه صعوبة كبيرة في التعرف على الوجه مقارنة بالشخص العادي. تشير هذه الملاحظة إلى أن التعرف على الوجه قد لا يكون فطريًا بحتًا، ولكن يمكن أن يكون له عنصر مكتسب.

علاوة على ذلك، اكتشف الباحثون أن صعوبة الرجل في التعرف على الوجوه لم تكن نتيجة مظهره الجسدي. وبدلاً من ذلك، يبدو أن الأمر مرتبط بعدم قدرة دماغه على معالجة ملامح الوجه بدقة.

تسلط هذه الدراسة الضوء على مدى تعقيد عملية التعرف على الوجه وتشير إلى أن العوامل الوراثية والبيئية من المحتمل أن تساهم في قدرتنا على التعرف على الوجوه. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الآليات الكامنة وراء التعرف على الوجه بشكل كامل وكيفية تأثرها بالتطور والسلوك المكتسب.

في الختام، توفر الدراسة نظرة ثاقبة للتحديات التي يواجهها الأفراد الذين يعانون من ضعف شديد في التعرف على الوجه. إنه يثير أسئلة مهمة حول التوازن بين الاستعداد التطوري والسلوك المكتسب في العملية المعقدة للتعرف على الوجوه.

مصادر:

– بريتني نجوين، Dailymail.com (URL: N/A)