توصل العلماء مؤخرًا إلى اكتشاف رائد فيما يتعلق لسبب أكبر زلزال مريخي تم تسجيله على الإطلاق على الكوكب الأحمر. وخلافا للاعتقادات السابقة بأن النشاط الزلزالي كان نتيجة لضربة نيزك، يقترح الباحثون الآن تفسيرا مختلفا تماما.

وفي دراسة أجراها فريق دولي من العلماء بقيادة جامعة أكسفورد، تبين أن الحدث الزلزالي على المريخ نتج عن قوى تكتونية قوية تعمل تحت سطح الكوكب. وأوضح بنجامين فرناندو، أستاذ الفيزياء بجامعة أكسفورد والباحث الرئيسي في الدراسة، أن الزلزال المريخي نجم عن إطلاق الضغط المتراكم داخل قشرة المريخ.

تتحدى النتائج التي توصل إليها الفريق المفاهيم الموجودة حول النشاط الزلزالي على المريخ. وبينما كان يُعتقد سابقًا أن الكوكب يفتقر إلى الحركات التكتونية المستمرة، تشير هذه الدراسة إلى أن المريخ أكثر نشاطًا زلزاليًا مما كان يُعتقد سابقًا. إن إطلاق الضغط المتراكم في أجزاء مختلفة من الكوكب، الناتج عن مليارات السنين من التطور والتبريد التفاضلي وتقلص قشرة المريخ، هو المسؤول عن هذه الزلازل المريخية القوية.

وتوصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج بعد فحص موسع لبيانات الأقمار الصناعية التي جمعتها وكالات الفضاء المختلفة، بما في ذلك وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، ووكالة الفضاء الأوروبية، وإدارة الفضاء الوطنية الصينية، ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية، ووكالة الفضاء الإماراتية. . على الرغم من إجراء تحليلات شاملة والبحث عن أدلة على وجود حفرة كبيرة كمؤشر على اصطدام نيزك، لم يعثر الفريق على حفرة جديدة مهمة يمكن أن تفسر الزلزال الذي بلغت قوته 4.7 مستوى.

هذا التفسير غير المتوقع له آثار مهمة على فهمنا للنشاط الزلزالي المريخي والعمليات التكتونية. وأكد كونستانتينوس خارالمبوس، عالم الكواكب في إمبريال كوليدج لندن وأحد المساهمين في الدراسة، أن هذا الاكتشاف يعد خطوة كبيرة إلى الأمام في كشف أسرار المريخ. ومن خلال اكتساب فهم أعمق للسلوك الزلزالي للكوكب، يمكن للباحثين تحديد المناطق الآمنة للمستوطنات البشرية المحتملة في المستقبل بشكل أفضل.

على الرغم من أن العديد من الأسئلة حول النشاط الزلزالي والعمليات التكتونية للمريخ لا تزال دون إجابة، إلا أن هذه الدراسة تمهد الطريق لمزيد من البحث وتوسع معرفتنا بجيولوجيا الكوكب الأحمر. وكما أوضح فرناندو، فإن "مثل هذه النتائج تساعدنا على إجراء المزيد من التحقيق ومواصلة استكشافنا للمريخ".

مصادر:

– رويترز: [رابط إلى نطاق رويترز]

– جامعة أكسفورد: [الرابط إلى نطاق جامعة أكسفورد]

– وكالة ناسا: [رابط إلى نطاق وكالة ناسا]

أسئلة وأجوبة

س: ما هو الاعتقاد السابق حول سبب الزلزال الأكبر؟

ج: كان يُعتقد سابقًا أن الزلزال الأكبر كان سببه اصطدام نيزك.

س: ما الذي اقترحته الدراسة الأخيرة كتفسير جديد للزلزال المريخي؟

ج: تشير الدراسة إلى أن أقوى زلزال مريخي كان نتيجة لقوى تكتونية قوية تحت سطح المريخ.

س: كيف قام الباحثون بالتحقيق في سبب الزلزال؟

ج: قام الباحثون بفحص بيانات الأقمار الصناعية التي جمعتها وكالات الفضاء المختلفة وبحثوا عن أدلة على وجود حفرة كبيرة كموقع محتمل لتأثير النيزك.

س: ما أهمية هذا الاكتشاف؟

ج: يتحدى هذا الاكتشاف الفهم السابق للنشاط الزلزالي المريخي ويوفر معلومات قيمة عن العمليات الجيولوجية على الكوكب.

س: كيف يمكن أن تكون هذه المعلومات مفيدة لاستكشاف المريخ في المستقبل؟

ج: إن فهم السلوك الزلزالي للمريخ يمكن أن يساعد في تحديد المناطق الآمنة للمستوطنات البشرية المحتملة على الكوكب.