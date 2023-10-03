تشير الدراسة إلى أصل مشترك لهياكل التلال الكبيرة على كائن أروكوث في حزام كويبر

تقترح دراسة حديثة أجراها عالم الكواكب في معهد الأبحاث الجنوبي الغربي (SwRI)، الدكتور آلان ستيرن، أن تكوينات التلال الكبيرة في الفص الأكبر لجسم حزام كويبر الأصلي أروكوث من المحتمل أن يكون لها أصل مشترك. تم التعرف على هذه التلال، التي يبلغ طولها حوالي 5 كيلومترات، أثناء تحليق مركبة الفضاء نيو هورايزنز التابعة لناسا بالقرب من أروكوث في عام 2019. وقد تساهم نتائج الدراسة، التي قدمها ستيرن في الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لقسم علوم الكواكب (DPS) التابع للجمعية الفلكية الأمريكية، في تطوير نماذج تشرح تكوين الكواكب المصغرة.

تشترك التلال التي لوحظت في الفص الأكبر من أروكوث، المسمى وينو، في أوجه التشابه في الشكل والحجم واللون والانعكاس. كما تم تحديد ثلاثة تلال إضافية بشكل مبدئي على الفص الأصغر للقطعة، وييو. يوفر الحفاظ على شكل أروكوث رؤى فريدة حول تجميع الجسم، والذي يبدو أنه يتكون من وحدات فرعية صغيرة تشبه التوت.

يدعم البحث نموذج عدم الاستقرار المتدفق لتشكل الكواكب الصغيرة، مما يشير إلى أن سرعات الاصطدام المنخفضة التي تصل إلى بضعة أميال في الساعة سمحت لهذه الأجسام بالتراكم بلطف وبناء أروكوث في منطقة معينة من السديم الشمسي الذي يخضع لانهيار الجاذبية.

تطرح الدراسة أيضًا أسئلة حول الحجم المفضل لوحدات البناء التي تشكل الكواكب المصغرة مثل أروكوث. إذا كانت التلال تمثل وحدات البناء هذه، كما هو مقترح، فسوف تحتاج نماذج تكوين الكواكب المصغرة إلى مراعاة حجمها. قد يساهم المزيد من الاستكشاف للكواكب المصغرة الأخرى خلال البعثات القادمة، مثل مهمة لوسي التابعة لناسا إلى كويكبات طروادة التابعة لكوكب المشتري ومعترض المذنب التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، في فهم أفضل لعمليات التراكم في النظام الشمسي القديم.

وفي الختام، فإن اكتشاف هذه الهياكل التلال على أروكوث يوفر معلومات قيمة حول تكوين الكواكب المصغرة. إن تحديد التكوينات المماثلة على الكواكب المصغرة الأخرى المرصودة سيعزز فهمنا للآليات المشاركة في تكوينها.

المصدر: معهد أبحاث الجنوب الغربي (SwRI)

الاقتباس: SA Stern et al، خصائص وأصل التلال الكبيرة لجسم حزام كويبر في أروكوث، مجلة علوم الكواكب (2023)