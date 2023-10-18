تشير الدراسة إلى أن عمالقة الغاز قد تكون أكثر شيوعًا مما كان يُعتقد سابقًا

أجرى علماء الفلك وعلماء الفيزياء الفلكية من عدة مؤسسات دراسة تشير إلى أن العمالقة الغازية قد تكون أكثر شيوعًا مما كان يعتقد سابقًا في أجزاء معينة من المجرة. وقام الفريق بتحليل كتلة وحركة 30 نجمًا في مجموعة Beta Pictoris Moving Group ووجدوا أدلة على وجود عمالقة غازية محتملة في 20 نظامًا نجميًا قاموا بدراسته.

أشارت الأبحاث السابقة إلى أن العمالقة الغازية، المشابهة لكوكب المشتري، يجب أن تتشكل بسهولة حول النجوم ذات الخصائص المشابهة للشمس. ومع ذلك، فقد ثبت أن العثور على هذه الكواكب الغازية العملاقة أمر صعب. اتبعت هذه الدراسة نهجا جديدا، وذلك باستخدام نوع جديد من التصوير عالي التباين للتركيز على مجموعة صغيرة من النجوم تعرف باسم مجموعة بيتا بيكتوريس المتحركة.

واختار فريق البحث هذه المجموعة تحديداً نظراً لصغر حجمها، وحجم المسافة بين النجوم، وصغر سنها نسبياً. لقد افترضوا أن عمالقة الغاز قد تكون أكثر عرضة للتطور في مثل هذه البيئات. تشير النتائج التي توصل إليها الفريق إلى أن عمالقة الغاز تدور بعيدًا عن نجمهم في الأنظمة النجمية التي درسوها.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه النتائج. وتشير الدراسة أيضًا إلى أنه من المرجح أن تتشكل الكواكب الغازية العملاقة في مجموعات نجمية صغيرة ومنخفضة الكثافة السكانية، والتي لم تتم دراستها على نطاق واسع في الماضي. يشير هذا إلى احتمال وجود عدد من العمالقة الغازية في المجرة أكبر مما كان يُعتقد سابقًا.

مصادر:

– رافاييل جراتون وآخرون، الكواكب الشبيهة بالمشتري قد تكون شائعة في بيئة منخفضة الكثافة، Nature Communications (2023).

– تم الاسترجاع في 18 أكتوبر 2023، من https://phys.org/news/2023-10-gas-giants-common-thought-galaxy.html