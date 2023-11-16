الكشف عن الأصول القديمة لتطور الدماغ

سلط بحث جديد أجراه مختبر لايدن في جامعة ليهاي الضوء على العلاقة الرائعة بين آليات الجينات المسؤولة عن تكوين الخلايا العصبية في الدماغ والشبكات العصبية البدائية للمخلوقات القديمة. تشير الدراسة إلى أن الطبيعة تعيد استخدام المخططات من كائنات أبسط سبقت البشر والحيوانات الأخرى على الجدول الزمني التطوري لبناء أدمغتنا المعقدة.

ركز الباحثون أبحاثهم على Nematostella vectensis، المعروفة باسم شقائق النعمان البحرية النجمية. تنتمي شقائق النعمان البحرية هذه إلى اللاسعات، وهي الصنف الشقيق للثنائيات (بما في ذلك البشر). وتتحدى النتائج، التي نشرت مؤخرا في مجلة ساينتفيك ريبورتس، الاعتقاد بأن برامج الجينات الحاسمة لنمو الدماغ ظهرت خصيصا لهذا الغرض.

من خلال دراسة شقائق النعمان البحرية، يهدف مختبر لايدن إلى تحديد ما إذا كانت أنماط الجينات المشاركة في نمو الدماغ موجودة أيضًا أثناء تطور الشبكات العصبية الأبسط لشقائق النعمان، والتي لا تمتلك أدمغة. إذا كان هذا الاكتشاف موجودًا، فإنه يشير إلى أن الوظائف الجديدة والمتميزة لم يكن من الضروري أن تتطور لتشكل نمطًا في الدماغ، مما يقوض نظرية التماثل (جميع الأدمغة تنحدر من سلف مشترك).

وللتحقق من ذلك، تلاعب الباحثون بالتعبير الجيني في أجنة النيماتوستيلا ولاحظوا التغيرات في تطور الخلايا العصبية. ووجدوا أن برنامج الجينات المسؤول عن تنميط الدماغ على طول المحور الأمامي الخلفي لعب أيضًا دورًا في تنميط الشبكة العصبية لشقائق النعمان البحرية. بالإضافة إلى ذلك، وجد أن الجينات المشاركة في التوزيع الإقليمي، والتي تحدد الخلايا في مناطق مختلفة من الجهاز العصبي، لها وظيفة مماثلة في أنواع الخلايا الأخرى. وهذا يدل على أن أدوارهم لا تقتصر على نمط الدماغ.

تضفي هذه النتائج مصداقية على الفرضية القائلة بأن نمط الجهاز العصبي المركزي تطور من خلال الاختيار المشترك لبرامج التوزيع الإقليمي واسعة النطاق والتي كانت موجودة بالفعل في الأنواع السلفية. بمعنى آخر، تم إعادة استخدام هذه البرامج القديمة ولا يزال من الممكن ملاحظتها في العديد من الأنواع اليوم.

يوضح البحث الذي أجراه Layden Lab كيف أن دراسة الكائنات الحية الأبسط توفر رؤى قيمة في علم الأحياء الخاص بنا. إن فهم الآليات الكامنة وراء التطور العصبي والتجدد في شقائق النعمان البحرية يمكن أن يمهد الطريق للتطبيقات المحتملة في العلاجات التجديدية للبشر.

في حين أن تعقيد الجهاز العصبي البشري يفوق بكثير تعقيد شقائق النعمان البحرية، إلا أن المخطط التأسيسي يظل مشابهًا بشكل ملحوظ. إن التحقيق في كيفية بناء هذه المخلوقات لأنظمتها العصبية يسمح لنا بفهم اللبنات الأساسية وتتبع رحلتنا العصبية من أصول أبسط. من خلال كشف الأصول القديمة لتطور الدماغ، نكتسب فهمًا أعمق لكيفية تشكيل الطبيعة لعقولنا المعقدة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو تكوين الخلايا العصبية؟

يشير تكوين الخلايا العصبية إلى عملية توليد خلايا عصبية جديدة (خلايا عصبية) في الدماغ. إنه يلعب دورًا حاسمًا في نمو الدماغ والتعلم والذاكرة وإصلاح الأنسجة.

ما هي الكائنات المجوفة؟

اللاسعات هي مجموعة من الحيوانات تشمل شقائق النعمان البحرية، وقنديل البحر، والشعاب المرجانية، والهيدرويدز. وتتميز بخلاياها اللاذعة التي تسمى الخلايا اللاسعة.

ما هي الشبكة العصبية؟

الشبكة العصبية، والمعروفة أيضًا باسم الشبكة العصبية، هي شبكة بسيطة من الخلايا العصبية التي تفتقر إلى دماغ مركزي أو تنظيم معقد. يوجد في الكائنات البدائية مثل شقائق النعمان البحرية ويشارك في الوظائف الحسية والحركية الأساسية.

ما هو الفرق بين التماثل والتقارب؟

يشير التماثل إلى السمات أو السمات المشتركة بين الأنواع المختلفة بسبب السلف المشترك. من ناحية أخرى، يصف التقارب التطور المستقل للسمات المتشابهة في الأنواع المختلفة. هدفت الدراسة إلى تحديد ما إذا كانت جميع الأدمغة متجانسة أم أنها تطورت بشكل مستقل (متقاربة) عن طريق إعادة استخدام الجينات الموجودة.