إمكانات مستخلص لحاء الصفصاف كمضاد للفيروسات واسع النطاق

يمكن للفيروسات أن تلحق الضرر بصحتنا ورفاهيتنا، بدءًا من نزلات البرد وحتى الأمراض الأكثر خطورة مثل كوفيد-19. على هذا النحو، يعد العثور على خيارات آمنة وفعالة مضادة للفيروسات أمرًا بالغ الأهمية. وفي دراسة حديثة أجريت في فنلندا، اكتشف العلماء أن المستخلص المشتق من لحاء الصفصاف له خصائص واعدة مضادة للفيروسات واسعة النطاق.

أظهر لحاء الصفصاف، الذي تم استخدامه للأغراض الطبية لعدة قرون، بما في ذلك مقدمة للأسبرين الحديث، فعالية ملحوظة في تثبيط كل من الفيروسات التاجية المغلفة (بما في ذلك تلك التي تسبب نزلات البرد وكوفيد-19) والفيروسات المعوية غير المغلفة (التي تسبب التهابات مثل الانفلونزا والتهاب السحايا). وهذا أمر مثير بشكل خاص لأنه لا توجد حاليًا أدوية معتمدة سريريًا تستهدف الفيروسات المعوية بشكل مباشر.

وقال البروفيسور فاربو مارجوماكي من جامعة يوفاسكولا، المؤلف الرئيسي للدراسة: "نحن بحاجة إلى أدوات فعالة وفعالة على نطاق واسع لمكافحة عبء الفيروس في حياتنا اليومية". على الرغم من أهمية اللقاحات، إلا أنها قد لا تكون قادرة على معالجة سلالات الفيروسات الناشئة حديثًا بشكل فعال في وقت مبكر بما فيه الكفاية من تلقاء نفسها. ولذلك، فإن العثور على علاجات بديلة مضادة للفيروسات مثل مستخلص لحاء الصفصاف يمكن أن يغير قواعد اللعبة.

ولاستخراج المركبات المضادة للفيروسات، قام العلماء بحصد أغصان الصفصاف المزروعة تجاريًا، وقاموا بتجميدها وطحنها، ثم استخرجوا المادة باستخدام الماء الساخن. ثم تم اختبار المستخلص الناتج ضد سلالات مختلفة من الفيروسات التاجية والفيروسات المعوية. وأظهر المستخلص القدرة على حماية الخلايا من العدوى دون الإضرار بالخلايا نفسها.

وكشف المزيد من التحقيقات أن المستخلص بدا وكأنه يعمل على سطح الفيروس، وليس في مرحلة محددة من دورة تكاثره. ووجدت الدراسة أيضًا أن التأثيرات المضادة للفيروسات على الفيروسات المغلفة وغير المغلفة تختلف، مما يشير إلى آليات عمل مختلفة. ومع ذلك، فإن المركبات النشطة بيولوجيا المحددة المسؤولة عن التأثير المضاد للفيروسات لا تزال غير معروفة.

تعد إمكانات مستخلص لحاء الصفصاف كعلاج مضاد للفيروسات واسع النطاق بمثابة تطور كبير في مجال علم الفيروسات. سوف يركز البحث المستمر على تحديد المركبات النشطة بيولوجيًا المعنية، وبنيتها الكيميائية، وآليات عملها. قد تمهد هذه المعرفة الطريق لعلاجات ثورية جديدة مضادة للفيروسات يمكنها مكافحة مجموعة واسعة من الالتهابات الفيروسية بشكل فعال.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الفيروسات التي يمنعها مستخلص لحاء الصفصاف؟

ج: يعمل المستخلص على تثبيط كل من الفيروسات التاجية المغلفة والفيروسات المعوية غير المغلفة.

س: هل توجد حاليًا أدوية معتمدة تستهدف الفيروسات المعوية بشكل مباشر؟

ج: لا، لا توجد أدوية معتمدة سريريًا تستهدف الفيروسات المعوية بشكل مباشر.

س: كيف تم صنع مستخلص لحاء الصفصاف؟

ج: يتم الاستخلاص عن طريق قطف أغصان الصفصاف وتجميدها وطحنها ومن ثم استخلاص المادة باستخدام الماء الساخن.

س: ما هي الخطوة التالية في البحث المتعلق بمستخلص لحاء الصفصاف؟

ج: سوف تركز الأبحاث الإضافية على تحديد المركبات النشطة بيولوجيًا المعنية، وبنيتها الكيميائية، وآليات عملها.

المصدر: الحدود في علم الأحياء الدقيقة (الرابط: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2023.1249794)