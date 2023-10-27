الحديث عن المنتجات: تعزيز المحادثات وبناء العلاقات

قد يكون بدء محادثة مع شخص غريب تجربة مخيفة. سواء كان ذلك اليوم الأول في مدرسة جديدة أو وظيفة جديدة، فإن التفاعلات الأولية غالبًا ما تأتي مصحوبة بالتوتر والقلق الاجتماعي. ومع ذلك، تشير الأبحاث الجديدة التي أجرتها جامعة ألباني وجامعة ديوك إلى أن مناقشة المنتجات المعروضة يمكن أن تكون أداة مفيدة في كسر الجمود وتحسين نتائج المحادثة.

أجرت المؤلفة الرئيسية هيلاري جي دي وينر، إلى جانب المؤلفين المشاركين جيمس ر. بيتمان وماري فرانسيس لوس، دراسة بعنوان "المحادثات التي ييسرها المنتج: متى يؤدي بدء محادثة بذكر منتج إلى نتائج محادثة أفضل؟" يستكشف البحث، الذي نُشر في مجلة علم نفس المستهلك، كيف يمكن للمنتجات التي يعرضها المستهلكون علنًا أن تؤثر على الطريقة التي يبدأ بها الآخرون المحادثات معهم.

تكشف النتائج أن المحادثات التي تبدأ من خلال ذكر المنتج غالبًا ما تكون ممتعة وتكشف عن نفسها. من خلال الإشارة ببساطة إلى عنصر يملكه الشخص الغريب، يمكن للأفراد إنشاء جسر محادثة يؤدي إلى مناقشات أعمق وأكثر إرضاءً حول التجارب أو الاهتمامات أو المواضيع الأخرى.

أجرى الباحثون ثلاث دراسات لفحص آثار بدء محادثة من خلال ذكر المنتج. لقد اكتشفوا أن المحادثات تكون أكثر نجاحًا عندما تبدأ بذكر منتج ما. بالإضافة إلى ذلك، قاموا باستكشاف خصائص العناصر التي يتم ذكرها بشكل متكرر والتي تؤدي إلى نتائج محادثة إيجابية.

في حين ركزت الأبحاث السابقة على الجوانب السلبية لمناقشة المنتجات بدلاً من التجارب، تشير هذه الدراسة إلى أن المنتجات يمكن أن تكون بمثابة بداية للمحادثة التي تسهل الاتصالات الهادفة. يمكن استخدام المنتجات كنقاط دخول لمناقشة تجارب مثل الرحلات أو الحفلات الموسيقية التي ربما لم يتم طرحها بطريقة أخرى.

ومع ذلك، فإن الدراسة تطرح أيضًا أسئلة تتطلب مزيدًا من التحقيق. يقترح استكشاف طرق مختلفة للتعامل مع موضوعات المحادثة واستكشاف بدايات المحادثة بما يتجاوز الموضوعات المتعلقة بالطقس. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى البحث لفهم الآليات التي من خلالها تسهل المنتجات المحادثات الممتعة.

وتشير الدراسة أيضًا إلى أن المنتجات الجذابة تميل إلى تلقي الثناء أو الإشارات، ولكنها قد لا تؤدي بالضرورة إلى محادثات مطولة. من ناحية أخرى، نادرًا ما يتم ذكر المنتجات المتعلقة بالفخامة أو الأجزاء الحميمة من الهوية الشخصية، مثل الدين، بسبب المحرمات الاجتماعية. علاوة على ذلك، وصف بعض الأشخاص الذين تمت مقابلتهم استخدام عروض المنتجات لقياس التوافق عند تكوين صداقات جديدة.

يجب أن تتعمق الأبحاث المستقبلية في مدى تكرار المحادثات التي تسهل المنتج وتحت أي ظروف. ومن المهم أيضًا استكشاف العلاقة بين الإشارات إلى المنتج والظروف الموصومة، مثل الإعاقات الجسدية. تثير الدراسة أسئلة مثيرة للاهتمام حول ما إذا كان الأفراد الذين يعانون من ظروف موصومة يعرضون منتجات لتشجيع المحادثات التي تبتعد عن المواضيع غير المريحة أو غير المرغوب فيها.

في الختام، يسلط هذا البحث الضوء على إمكانية استخدام المنتجات كبداية للمحادثة لتعزيز التفاعلات الاجتماعية وبناء العلاقات. إن الإشارة إلى منتج معروض علنًا بواسطة شخص غريب يمكن أن ينشئ جسرًا لمحادثات أعمق وأكثر متعة. فهو يوفر طريقة بسيطة لكنها فعالة لكسر الحواجز الاجتماعية ومكافحة تحديات بدء المحادثات مع أفراد غير مألوفين.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف يمكن أن تؤدي مناقشة المنتجات إلى تحسين المحادثات؟

ج: يمكن أن تكون مناقشة المنتجات المعروضة بمثابة بداية للمحادثة وتسهيل المزيد من التفاعلات الممتعة والكشف عن الذات. إنه يفتح الأبواب أمام مناقشات أعمق حول الخبرات أو الاهتمامات أو مواضيع أخرى.

س: هل هناك أنواع محددة من المنتجات تؤدي إلى محادثات أفضل؟

ج: تشير الدراسة إلى أن العناصر التي يتم ذكرها بشكل متكرر والتي لا ترتبط بموضوعات حساسة مثل الدين أو الرفاهية يمكن أن تؤدي إلى نتائج محادثة إيجابية.

س: كيف يمكن للمنتجات تسهيل المحادثات حول التجارب؟

ج: يمكن أن تكون المنتجات بمثابة شرائح محادثة تسمح للأفراد بالتحدث أو التعرف على تجارب مثل الرحلات أو الحفلات الموسيقية التي ربما لم يناقشوها بطريقة أخرى.

س: هل يمكن للمحادثات التي ييسرها المنتج أن تساعد في التغلب على العوائق الاجتماعية؟

ج: نعم، إن ذكر منتج يعرضه شخص غريب يمكن أن يساعد في كسر الحواجز الاجتماعية ومكافحة "الانطواء الاجتماعي" الذي غالبًا ما يحدث عند بدء محادثات مع أفراد غير مألوفين.

س: هل عرض المنتجات ذات الجاذبية المحدودة له أي فوائد؟

ج: يمكن أن يكون عرض المنتجات ذات الجاذبية المحدودة بمثابة آلية فحص للتوافق في تكوين صداقات جديدة. فهو يساعد الأفراد على قياس ردود أفعال واهتمامات الأصدقاء المحتملين.

(المصدر: phys.org)