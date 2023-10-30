دراسة جديدة تكشف عن دعم إزالة الكربون والمخاوف بشأن التلاعب بالطاقة الشمسية

قدمت دراسة حديثة أجراها معهد ميركاتور للأبحاث حول المشاعات العالمية وتغير المناخ (MCC) رؤى حول المواقف العامة تجاه تقنيات المناخ الناشئة. وحللت الدراسة، التي ركزت على التغريدات المنشورة على منصة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا)، ما يقرب من 1.5 مليون تغريدة باللغة الإنجليزية تتعلق بإزالة الغازات الدفيئة وإدارة الإشعاع الشمسي.

في حين تبين أن إدارة الإشعاع الشمسي هي موضوع متخصص مع إشارات محدودة، فقد تطورت المناقشة حول إزالة غازات الدفيئة وأصبحت أكثر دقة. وكشف تحليل "المشاعر" و"العواطف" التي تم التعبير عنها في التغريدات أنه مع تزايد تباين المناقشة حول الانبعاثات السلبية، فإنها تحظى بالمزيد من الدعم والتعاطف.

والجدير بالذكر أن الدراسة وجدت أن التغريدات التي تناقش المصطلح الشامل "الهندسة الجيولوجية" تميل إلى تحمل مشاعر سلبية، مع مخاوف بشأن العواقب البيئية غير المنضبطة والافتقار إلى التنسيق الدولي. وأوصى الباحثون بتحويل تركيز النقاش بعيدًا عن المصطلح الغامض "الهندسة الجيولوجية" نحو خيارات محددة لإزالة الغازات الدفيئة.

ومن المثير للاهتمام أن الدراسة سلطت الضوء أيضًا على زيادة كبيرة في النسبة الإجمالية للتغريدات المتعلقة بتقنيات المناخ مع مرور الوقت. يشير هذا إلى أن الموضوع يكتسب أهمية ويجذب المزيد من الاهتمام من الجمهور. ومع ذلك، أقرت الدراسة بأن مجتمع تويتر قد لا يمثل بالضرورة وجهات نظر السكان الأوسع.

نتائج هذه الدراسة لها آثار مهمة على صناع السياسات والشركات. ويؤكد على الحاجة إلى مناقشات شاملة حول تكنولوجيات المناخ التي يشارك فيها الجمهور. ومن خلال فهم ومعالجة المواقف والمخاوف العامة، يستطيع صناع السياسات تجنب الصراعات الاجتماعية المحتملة واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تنفيذ الحلول المناخية.

وفي الختام، تكشف الدراسة عن الدعم لتقنيات إزالة الكربون والمخاوف بشأن التلاعب بالطاقة الشمسية. يؤكد البحث على أهمية إشراك الجمهور في المناقشات حول تقنيات المناخ ويسلط الضوء على الحاجة إلى مصطلحات واضحة ومحددة لتسهيل إجراء حوار أكثر بناءة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هي التقنيات التي تم تحليلها في الدراسة؟

قامت الدراسة بتحليل التغريدات المتعلقة بـ 11 تقنية لإزالة الغازات الدفيئة وخمسة أنواع مختلفة لإدارة الإشعاع الشمسي. وتراوحت هذه التقنيات من التشجير إلى احتجاز الكربون وأنظمة تصفية الهواء.

2. ما هي النتائج المتعلقة بمشاعر الجمهور تجاه الهندسة الجيولوجية؟

تبين أن التغريدات التي تناقش المصطلح الشامل "الهندسة الجيولوجية" تحمل في الغالب مشاعر سلبية. وساهمت المخاوف بشأن العواقب البيئية غير المنضبطة ونقص التنسيق الدولي في تعزيز هذا الشعور.

3. لماذا من المهم إشراك الجمهور في المناقشات حول تقنيات المناخ؟

إن إشراك الجمهور في المناقشات حول تقنيات المناخ أمر بالغ الأهمية لتجنب الصراعات الاجتماعية. ومن خلال فهم المواقف والمخاوف العامة، يستطيع صناع السياسات اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تنفيذ الحلول المناخية.

4. لماذا ينبغي استبدال مصطلح "الهندسة الجيولوجية"؟

وأوصت الدراسة بإعادة صياغة النقاش والتركيز على خيارات محددة لإزالة غازات الدفيئة. إن مصطلح "الهندسة الجيولوجية" غامض ويميل إلى إثارة مشاعر سلبية، مما يجعله أقل ملاءمة للمناقشات البناءة.