تظهر الدراسة أن ميكروبيوم الأمعاء مرتبط بصحة العظام ومخاطر هشاشة العظام

تشير دراسة حديثة إلى أن الميكروبيوم المعوي لدينا قد يلعب دورًا في صحة عظامنا ويساعد في تجنب خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور. تستكشف الدراسة، التي نشرت في مجلة Frontiers in Endocrinology، مجال "علم الأحياء المجهرية العظمية" وقدرته على تغيير الميكروبات المعوية لتحسين صحة العظام.

أجرى باحثون من مؤسسة Ancient SeniorLife العبرية ومعهد هندا وآرثر ماركوس لأبحاث الشيخوخة في الولايات المتحدة دراسة على كبار السن من الرجال لتحديد العوامل القابلة للتعديل التي تساهم في صحة الهيكل العظمي. وباستخدام التصوير عالي الدقة للذراع والساق، وجدوا أن بعض البكتيريا لها ارتباطات سلبية بصحة العظام لدى كبار السن.

تم ربط إحدى البكتيريا، Akkermansia، بالسمنة، في حين أن بكتيريا Clostridiales DTU089 كانت أكثر وفرة لدى الأفراد الذين يعانون من انخفاض النشاط البدني وتناول البروتين. أثبتت الدراسات السابقة وجود روابط بين تناول البروتين والنشاط البدني وصحة الهيكل العظمي.

وحددت الدراسة أنماطًا تشير إلى أن الوفرة الأكبر لبعض الكائنات الحية الدقيقة ترتبط بمقاييس أسوأ لكثافة العظام والهندسة المعمارية الدقيقة. يقترح الباحثون إجراء المزيد من الدراسات لاستقصاء العلاقات بين أنواع بكتيرية محددة في الأمعاء وسلامة الهيكل العظمي. ويهدفون أيضًا إلى تحديد المسارات الوظيفية التي تتأثر بهذه البكتيريا والتي قد يكون لها تأثير على صحة العظام.

في حين أنه من السابق لأوانه استنتاج ما إذا كانت الكائنات البكتيرية نفسها لها تأثيرات مباشرة على صحة الهيكل العظمي، تشير النتائج إلى أن ميكروبيوم الأمعاء يمكن أن يكون هدفًا للتأثير على صحة الهيكل العظمي في المستقبل. يمكن أن تؤدي بعض البكتيريا الموجودة في الأمعاء إلى انخفاض مستويات الالتهاب، مما قد يؤثر على صحة العظام.

إن فهم العلاقة بين ميكروبيوم الأمعاء وصحة العظام يمكن أن يساهم في تطوير التدخلات للوقاية من هشاشة العظام والكسور. قد يوفر المزيد من البحث في هذا المجال نظرة ثاقبة للطرق العلاجية المحتملة لتحسين صحة العظام بناءً على التلاعب بميكروبيوم الأمعاء.

مصادر:

– الحدود في دراسة الغدد الصماء: [أدخل اسم المصدر، الاقتباس]

– دوغلاس ب. كيل، كبير العلماء في معهد ماركوس