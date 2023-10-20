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تظهر الدراسة أن الكائنات الحية الدقيقة الأمومية تلعب دورًا حاسمًا في نمو الجنين

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 20، 2023
تظهر الدراسة أن الكائنات الحية الدقيقة الأمومية تلعب دورًا حاسمًا في نمو الجنين

في دراسة فنلندية حديثة نُشرت في BMC Biology، اكتشف الباحثون اختلافات كبيرة في نشاط الجينات في أمعاء الجنين ودماغه ومشيمةه اعتمادًا على الكائنات الحية الدقيقة للأم والمركبات التي تنتجها. توفر هذه النتائج دليلاً على أن الميكروبات الحيوية للأم ضرورية لنمو وصحة نسلها.

قبل هذه الدراسة، لم يكن يُعرف سوى القليل عن الآليات والتفاعلات بين الكائنات الحية الدقيقة الأمومية ونمو الجنين. وللتحقق من ذلك، قارن الباحثون الأجنة من سدود الفئران العادية مع تلك الموجودة في سدود الفئران الخالية من الجراثيم والتي تعيش في بيئة معقمة. وقاموا بتحليل التعبير الجيني وتركيزات المستقلبات في أمعاء الجنين، ودماغه، والمشيمة.

كشفت النتائج عن اختلافات كبيرة في التعبير الجيني بين أجنة سدود الفأر الخالية من الجراثيم والعادية. وفي القناة الهضمية، كان الجهاز المناعي وجينات التفاعل بين الميكروب والمضيف أقل نشاطًا في أجنة السدود الخالية من الجراثيم. بالإضافة إلى ذلك، لوحظت اختلافات في التعبير عن الجينات المرتبطة بتطور الجهاز العصبي وعمله في الدماغ، وكذلك الجينات التي تنظم الحمل في المشيمة.

وكانت الاختلافات في التعبير الجيني أكثر وضوحًا في الأجنة الذكور، مما يشير إلى أنهم قد يكونون أكثر حساسية لتأثيرات الكائنات الحية الدقيقة الأمومية. واكتشف الباحثون أيضًا مركبات غير معروفة سابقًا في الجنين والتي من المحتمل أن تكون ميكروبية وحاسمة للنمو الفردي.

يتم إجراء المزيد من الأبحاث لاستقصاء حدوث المستقلبات الميكروبية في الثدييات الأخرى وفهم الآثار المترتبة على أوجه القصور في التفاعلات بين المضيف والميكروب خلال المراحل المبكرة من الحياة. قد تساهم نتائج هذه الدراسة في فهم أفضل لأصل بعض الاضطرابات وتوجيه استراتيجيات الوقاية والعلاج المستقبلية.

مصادر:

أليكسي هوسو وآخرون، تأثيرات الكائنات الحية الدقيقة الأمومية والأيضات الميكروبية على أمعاء الجنين والدماغ والمشيمة، بيولوجيا BMC (2023). دوى: 10.1186/s12915-023-01709-9

جامعة هلسنكي

By مامفو بريشيا

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