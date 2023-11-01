تأثير حركة الصفائح والابتكار البيولوجي على مشهد الأكسجين البحري

تلقي دراسة حديثة أجراها باحثون من الأكاديمية الصينية للعلوم وجامعة تشنغدو للتكنولوجيا الضوء على تطور مستويات الأكسجين البحري منذ عصر الفانيروزويك، الذي بدأ قبل حوالي 538 مليون سنة. ومن خلال استخدام تقنيات التعلم الآلي، أعاد الفريق بناء سجل مستمر للنمط المكاني لمستويات الأكسجين البحري، وكشف عن الدور المهم الذي تلعبه حركة الصفائح والابتكارات البيولوجية.

ووجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Geoscience، وجود علاقة سلبية بين مستويات الأكسجين في مياه البحر في الجرف القاري العميق ومعدل إنتاج القشرة المحيطية، والتي تعمل كمؤشر على سرعة حركة الصفائح. على مدار فترات زمنية تمتد لملايين السنين، تزامن تطور الأكسجين مع تطورات بيولوجية كبرى، مثل استعمار النباتات على الأرض وثورة العوالق الحيوانية البحرية. بالإضافة إلى ذلك، أثرت دورات القارة العظمى، بما في ذلك اندماج وتفكك بانجيا، على مشهد الأكسجين.

وخلافًا للاعتقاد الشائع، اكتشف فريق البحث أن مستويات الأكسجين في الغلاف الجوي لا ترتبط دائمًا بشكل مباشر بمستويات الأكسجين البحري. قبل تكاثر النباتات، كان الجرف القاري العميق يفتقر إلى الأكسجين بسبب المواد المختزلة مثل المواد العضوية الذائبة والحديد الحديدي. ومع ذلك، مع استعمار النباتات للقارات، بدأ الأكسجين الجوي في الوصول إلى الجرف القاري العميق. وأدى ذلك إلى تكوين بنية أكسجين بحرية "تشبه الساندويتش"، وتتميز بطبقة وسيطة تعاني من نقص الأكسجين وتقع بين السطح الغني بالأكسجين والطبقات العميقة.

أدى ظهور العوالق الحيوانية البحرية منذ حوالي 250 مليون سنة إلى اختلافات في مستويات الأكسجين في الجرف القاري العميق. وقد سهلت أصدافها الصلبة وكرياتها البرازية غرق المواد العضوية الجسيمية من أعالي المحيط إلى المياه العميقة، مما أدى إلى استنفاد الأكسجين في هذه العملية. في حين أن نقص الأكسجين البحري ارتبط بموت الحيوانات البحرية، فقد كشفت الدراسة أن مدى نقص الأكسجين لا يرتبط دائمًا بارتفاع معدلات الانقراض. ربما تكون عوامل أخرى، مثل التغيرات في مستوى سطح البحر وتغيرات درجات الحرارة، قد ساهمت في ارتفاع معدلات الانقراض خلال فترات زمنية معينة.

يسلط هذا البحث الضوء على التفاعل المعقد بين تكتونية الصفائح والابتكارات البيولوجية ومناظر الأكسجين البحرية طوال تاريخ الأرض. ومن خلال كشف هذه الروابط، يكتسب العلماء رؤى قيمة حول الديناميكيات المعقدة التي شكلت كوكبنا على مدى ملايين السنين.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو عصر الفانيروزويك؟

عصر الفانيروزويك هو إطار زمني جيولوجي يمتد من حوالي 538 مليون سنة مضت إلى الوقت الحاضر. ويتميز بانتشار أشكال الحياة متعددة الخلايا والتغيرات الجيولوجية الكبيرة.

س: كيف حدد الباحثون النمط المكاني لمستويات الأكسجين البحري؟

استخدم الباحثون نهج التعلم الآلي لإعادة بناء سجل مستمر تقريبًا لمستويات الأكسجين البحري طوال عصر الفانيروزويك. وقد سمح لهم ذلك بتحليل التوزيع المكاني وتطور مستويات الأكسجين على مدى ملايين السنين.

س: ما أهمية حركة الصفائح والابتكار البيولوجي في تشكيل مستويات الأكسجين البحري؟

تؤثر حركة الصفائح على معدل إنتاج القشرة المحيطية، المرتبطة بمستويات الأكسجين في مياه البحر العميقة في الجرف القاري. تؤثر الابتكارات البيولوجية، مثل استعمار النباتات وتطور العوالق الحيوانية البحرية، على ديناميكيات الأكسجين من خلال تفاعلها مع البيئة.

س: هل ترتبط مستويات الأكسجين الجوي دائمًا بمستويات الأكسجين البحري؟

لا، لا ترتبط مستويات الأكسجين في الغلاف الجوي دائمًا بشكل مباشر بمستويات الأكسجين البحري. وكشفت الدراسة أنه قبل تكاثر النباتات، لم يكن الأكسجين الجوي يصل إلى الجرف القاري العميق. ومع ذلك، بعد أن استعمرت النباتات القارات، بدأ الأكسجين الجوي في التأثير على مستويات الأكسجين في البيئة البحرية العميقة.

س: ما هي العوامل التي تساهم في الاختلافات في مستويات الأكسجين في الجرف القاري العميق؟

حددت الدراسة ظهور العوالق الحيوانية البحرية كعامل مهم في تباين مستويات الأكسجين في الجرف القاري العميق. وقد سهّل وجود أصدافها الصلبة وكرياتها البرازية غرق المواد العضوية، مما أدى إلى استنفاد الأكسجين في المياه العميقة. عوامل أخرى، مثل التغيرات في مستوى سطح البحر وتغيرات درجات الحرارة، قد تلعب أيضًا دورًا في تقلبات الأكسجين.