طريقة تشخيصية جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف السريع عن مقاومة المضادات الحيوية

حقق باحثون من جامعة أكسفورد تقدمًا كبيرًا في تطوير اختبار حساسية جديد وسريع للمضادات الحيوية يمكنه اكتشاف مقاومة المضادات الحيوية في أقل من 30 دقيقة. استخدمت الدراسة، التي تحمل عنوان "التعلم العميق والتنميط الظاهري للخلية الواحدة للكشف السريع عن الحساسية المضادة للميكروبات في الإشريكية القولونية"، تقنيات المجهر الفلوري والذكاء الاصطناعي (AI) لتحليل صور الخلايا البكتيرية وتحديد التغيرات الهيكلية التي تحدث عندما تتعرض الخلايا للمضادات الحيوية.

ومن خلال تدريب نماذج التعلم العميق لتحديد هذه التغييرات، حقق الباحثون معدل دقة لا يقل عن 80% على أساس كل خلية عبر مضادات حيوية متعددة. تُظهر هذه الطريقة إمكانات واعدة لتحديد مقاومة المضادات الحيوية في العينات السريرية ويمكن استخدامها لتحديد مدى فعالية المضادات الحيوية المختلفة في المستقبل.

يتضمن المعيار الحالي لاختبار مقاومة المضادات الحيوية نمو المستعمرات البكتيرية في وجود المضادات الحيوية، الأمر الذي قد يستغرق وقتًا طويلاً ويؤخر علاج المرضى الذين يعانون من التهابات قد تهدد حياتهم. يمكن للطبيعة السريعة لطريقة التشخيص الجديدة أن تقلل بشكل كبير من أوقات العلاج وتسمح بالعلاج بالمضادات الحيوية المستهدفة، مما يقلل من الآثار الجانبية ويبطئ ارتفاع مقاومة مضادات الميكروبات.

وأوضح الدكتور أخيليفس كابانيديس، أستاذ الفيزياء البيولوجية ومدير برنامج أكسفورد مارتن لاختبار مقاومة مضادات الميكروبات، أن “نهجنا القائم على الذكاء الاصطناعي يكتشف بشكل موثوق وسريع التغيرات الهيكلية في الخلايا البكتيرية التي تسببها المضادات الحيوية. ومن خلال تحديد هذه التغييرات، يمكننا تحديد ما إذا كانت الخلية مقاومة أو حساسة للمضادات الحيوية.

ويخطط الباحثون لمواصلة تطوير طريقة التشخيص الخاصة بهم، مما يجعلها أسرع وأكثر قابلية للتطوير للاستخدام السريري. ويهدفون أيضًا إلى توسيع نطاق تطبيقه ليشمل أنواعًا مختلفة من البكتيريا والمضادات الحيوية.

ومع ما يقرب من 1.3 مليون حالة وفاة في عام 2019 تعزى إلى مقاومة مضادات الميكروبات، فإن طريقة التشخيص الجديدة هذه توفر الأمل في تحسين العلاجات الدقيقة والحفاظ على فعالية المضادات الحيوية. من خلال الكشف الدقيق عن مقاومة المضادات الحيوية في الوقت المناسب، يمكن للأطباء وصف أنظمة العلاج المناسبة، مما يقلل من خطر تفاقم العدوى والحاجة إلى مضادات حيوية إضافية.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

س: ما هي مقاومة مضادات الميكروبات (AMR)؟

ج: تشير مقاومة مضادات الميكروبات إلى قدرة الكائنات الحية الدقيقة، مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات، على مقاومة تأثيرات الأدوية التي كانت فعالة في الأصل في علاج الالتهابات التي تسببها هذه الكائنات.

س: كيف تعمل طريقة التشخيص الجديدة؟

ج: تجمع طريقة التشخيص الجديدة بين الفحص المجهري الفلوري والذكاء الاصطناعي لتحليل صور الخلايا البكتيرية واكتشاف التغيرات الهيكلية التي تسببها المضادات الحيوية. ومن خلال تدريب نماذج التعلم العميق، يستطيع الباحثون تحديد هذه التغييرات وتحديد مدى وجود مقاومة للمضادات الحيوية.

س: ما هي مميزات طريقة التشخيص الجديدة؟

ج: إن طريقة التشخيص الجديدة أسرع بكثير من الأساليب القياسية الذهبية الحالية، حيث توفر النتائج في أقل من 30 دقيقة. كما أن لديها القدرة على تمكين العلاجات بالمضادات الحيوية المستهدفة، وتقليل أوقات العلاج، وتقليل الآثار الجانبية، وإبطاء صعود مقاومة مضادات الميكروبات.